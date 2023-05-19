Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực!

Dân tình bất ngờ và không nhịn được cười với món 'trang sức' Hồ Quang Hiếu dành tặng vợ sắp cưới. Phản ứng của nửa kia ''3 phần nuông chiều 7 phần bất lực''

Ngày 16/4 vừa qua, Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai bạn gái Tuệ Như – sinh năm 2000, quê Cà Mau, người mẫu tự do. Dân tình càng thêm bất ngờ khi nam ca sĩ tuyên bố sẽ rước nàng về dinh chỉ sau vài tháng quen biết. Hồ Quang Hiếu và bạn gái là Tuệ Như Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn chia sẻ muốn sinh con trước khi cưới vì cả hai đều muốn con cái sẽ chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của mình. Gần đây, trên trang cá nhân, giọng ca 'Con bướm xuân' cũng thường xuyên đăng tải những video thú vị và vui vẻ về cuộc sống thường ngày bên vợ sắp cưới khiến người hâm mộ thích thú.

Cả hai thường xuyên đăng tải những video thú vị và vui vẻ về cuộc sống thường ngày Mới đây nhất, một đoạn clip trên TokTik của Hồ Quang Hiếu đã thu hút sự quan tâm khi nam ca sĩ ghi lại khoảnh khắc tặng bạn gái sinh năm 2000 một món đồ ''đắt giá''. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn cho biết đây là món quà tình yêu được về từ Dubai xa xôi. Hồ Quang Hiếu viết: "Kỉ niệm tình yêu chúng mình anh tặng em món quà anh mua về từ Dubai em nhé". Đoạn clip trên Tiktok của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu ''tặng quà'' cho vợ sắp cưới Trong clip, có thể thấy nam ca sĩ tinh tế đeo vào cổ cho Tuệ Như. Ngay khi nhìn thấy món quà, nữ người mẫu đã nở nụ cười hạnh phúc và nhìn Hồ Quang Hiếu. Tuy nhiên, sau đó khi Tuệ Như chưa kịp gửi lời cảm ơn thì nam ca sĩ đã nhanh chóng rời đi dưới sự ngạc nhiên của đàng gái.

Tuệ như bất ngờ và nhanh chóng phát hiện ''món quà'' đặc biệt từ chồng Tưởng đâu sẽ là một cái kết đầy ngọt ngào của cặp đôi, thế nhưng chỉ vài giây sau đó, vợ sắp cưới của nam ca sĩ đã phát hiện ra món "trang sức" ấy thực chất chỉ là dây đeo của một chiếc túi xách. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của người hâm mộ vì độ ''lầy lội'' của nam ca sĩ và phản ứng cực kỳ đáng yêu của Tuệ Như. Phản ứng của cô nàng ngay sau đó khiến cộng đồng mạng cười ngã ngửa Trước đó, khi được hỏi về lý do đồng ý nên duyên cùng nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu, nàng mẫu cho biết cô bị chinh phục bởi sự thật thà, chân thành của bạn trai và quyết định chấp nhận lời cầu hôn chỉ sau vài tháng quen biết. Chuyện tình cảm của nam ca sĩ và Tuệ Như được gia đình hai bên yêu thương, ủng hộ. Mẹ Hồ Quang Hiếu giục cưới để mong sớm có cháu ẵm bồng. Tuệ Như cho biết Hồ Quang Hiếu là người rất chân thành Phía Hồ Quang Hiếu cũng tiết lộ tính cách thật sự của vợ sắp cưới là hình mẫu một phụ nữ gia đình, biết lo nghĩ cho người khác. Dù còn trẻ, cô hiểu chuyện và luôn tỏ ra thông cảm với bạn trai, giúp anh yêu đời, trẻ trung hơn sau những nỗi buồn. Hồ Quang Hiếu cho biết Tuệ Như là người phụ nữ của gia đình

Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới đi du lịch, nhan sắc được dân tình chú ý liệu có ''hàng y hình'' hay không! Mới đây nhiều người đã bắt gặp Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới đi du lịch cùng nhau, điều đáng nói hơn là video ngắn hé lộ nhan sắc thật sự của cô nàng Tuệ Như, liệu có giống với ảnh chụp ''sống ảo' hay không

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-quang-hieu-tang-qua-gia-tri-cho-vo-sap-cuoi-nhung-nua-kia-lai-phan-ung-day-bat-luc-583626.html