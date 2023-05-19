Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực!

Dân tình bất ngờ và không nhịn được cười với món 'trang sức' Hồ Quang Hiếu dành tặng vợ sắp cưới. Phản ứng của nửa kia ''3 phần nuông chiều 7 phần bất lực''
- Khi bị hỏi chuyện 'riêng tư' bạn gái Hồ Quang Hiếu có phản ứng gây chú ý
- Hồ Quang Hiếu tung ảnh mới cực tình tứ cùng bạn gái, còn tiết lộ 1 câu khiến dân tình 'gật đầu tán thưởng'
Ngày 16/4 vừa qua, Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai bạn gái Tuệ Như – sinh năm 2000, quê Cà Mau, người mẫu tự do. Dân tình càng thêm bất ngờ khi nam ca sĩ tuyên bố sẽ rước nàng về dinh chỉ sau vài tháng quen biết.
Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn chia sẻ muốn sinh con trước khi cưới vì cả hai đều muốn con cái sẽ chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của mình. Gần đây, trên trang cá nhân, giọng ca 'Con bướm xuân' cũng thường xuyên đăng tải những video thú vị và vui vẻ về cuộc sống thường ngày bên vợ sắp cưới khiến người hâm mộ thích thú.
Mới đây nhất, một đoạn clip trên TokTik của Hồ Quang Hiếu đã thu hút sự quan tâm khi nam ca sĩ ghi lại khoảnh khắc tặng bạn gái sinh năm 2000 một món đồ ''đắt giá''. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn cho biết đây là món quà tình yêu được về từ Dubai xa xôi. Hồ Quang Hiếu viết: "Kỉ niệm tình yêu chúng mình anh tặng em món quà anh mua về từ Dubai em nhé".
Trong clip, có thể thấy nam ca sĩ tinh tế đeo vào cổ cho Tuệ Như. Ngay khi nhìn thấy món quà, nữ người mẫu đã nở nụ cười hạnh phúc và nhìn Hồ Quang Hiếu. Tuy nhiên, sau đó khi Tuệ Như chưa kịp gửi lời cảm ơn thì nam ca sĩ đã nhanh chóng rời đi dưới sự ngạc nhiên của đàng gái.
Tưởng đâu sẽ là một cái kết đầy ngọt ngào của cặp đôi, thế nhưng chỉ vài giây sau đó, vợ sắp cưới của nam ca sĩ đã phát hiện ra món "trang sức" ấy thực chất chỉ là dây đeo của một chiếc túi xách. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của người hâm mộ vì độ ''lầy lội'' của nam ca sĩ và phản ứng cực kỳ đáng yêu của Tuệ Như.
Trước đó, khi được hỏi về lý do đồng ý nên duyên cùng nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu, nàng mẫu cho biết cô bị chinh phục bởi sự thật thà, chân thành của bạn trai và quyết định chấp nhận lời cầu hôn chỉ sau vài tháng quen biết. Chuyện tình cảm của nam ca sĩ và Tuệ Như được gia đình hai bên yêu thương, ủng hộ. Mẹ Hồ Quang Hiếu giục cưới để mong sớm có cháu ẵm bồng.
Phía Hồ Quang Hiếu cũng tiết lộ tính cách thật sự của vợ sắp cưới là hình mẫu một phụ nữ gia đình, biết lo nghĩ cho người khác. Dù còn trẻ, cô hiểu chuyện và luôn tỏ ra thông cảm với bạn trai, giúp anh yêu đời, trẻ trung hơn sau những nỗi buồn.