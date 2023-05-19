Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực!

Sao Việt 19/05/2023 11:17

Dân tình bất ngờ và không nhịn được cười với món 'trang sức' Hồ Quang Hiếu dành tặng vợ sắp cưới. Phản ứng của nửa kia ''3 phần nuông chiều 7 phần bất lực''

Ngày 16/4 vừa qua, Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai bạn gái Tuệ Như – sinh năm 2000, quê Cà Mau, người mẫu tự do. Dân tình càng thêm bất ngờ khi nam ca sĩ tuyên bố sẽ rước nàng về dinh chỉ sau vài tháng quen biết. 

Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực! - Ảnh 1
Hồ Quang Hiếu và bạn gái là Tuệ Như 

Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn chia sẻ muốn sinh con trước khi cưới vì cả hai đều muốn con cái sẽ chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của mình. Gần đây, trên trang cá nhân, giọng ca 'Con bướm xuân' cũng thường xuyên đăng tải những video thú vị và vui vẻ về cuộc sống thường ngày bên vợ sắp cưới khiến người hâm mộ thích thú. 

Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực! - Ảnh 2
Cả hai thường xuyên đăng tải những video thú vị và vui vẻ về cuộc sống thường ngày

Mới đây nhất, một đoạn clip trên TokTik của Hồ Quang Hiếu đã thu hút sự quan tâm khi nam ca sĩ ghi lại khoảnh khắc tặng bạn gái sinh năm 2000 một món đồ ''đắt giá''. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn cho biết đây là món quà tình yêu được về từ Dubai xa xôi. Hồ Quang Hiếu viết: "Kỉ niệm tình yêu chúng mình anh tặng em món quà anh mua về từ Dubai em nhé"

Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực! - Ảnh 3
Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực! - Ảnh 4
Đoạn clip trên Tiktok của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu ''tặng quà'' cho vợ sắp cưới 

Trong clip, có thể thấy nam ca sĩ tinh tế đeo vào cổ cho Tuệ Như. Ngay khi nhìn thấy món quà, nữ người mẫu đã nở nụ cười hạnh phúc và nhìn Hồ Quang Hiếu. Tuy nhiên, sau đó khi Tuệ Như chưa kịp gửi lời cảm ơn thì nam ca sĩ đã nhanh chóng rời đi dưới sự ngạc nhiên của đàng gái. 

Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực! - Ảnh 5
Tuệ như bất ngờ và nhanh chóng phát hiện ''món quà'' đặc biệt từ chồng 

Tưởng đâu sẽ là một cái kết đầy ngọt ngào của cặp đôi, thế nhưng chỉ vài giây sau đó, vợ sắp cưới của nam ca sĩ đã phát hiện ra món "trang sức" ấy thực chất chỉ là dây đeo của một chiếc túi xách. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của người hâm mộ vì độ ''lầy lội'' của nam ca sĩ và phản ứng cực kỳ đáng yêu của Tuệ Như. 

Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực! - Ảnh 6
Phản ứng của cô nàng ngay sau đó khiến cộng đồng mạng cười ngã ngửa 

Trước đó, khi được hỏi về lý do đồng ý nên duyên cùng nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu, nàng mẫu cho biết cô bị chinh phục bởi sự thật thà, chân thành của bạn trai và quyết định chấp nhận lời cầu hôn chỉ sau vài tháng quen biết. Chuyện tình cảm của nam ca sĩ và Tuệ Như được gia đình hai bên yêu thương, ủng hộ. Mẹ Hồ Quang Hiếu giục cưới để mong sớm có cháu ẵm bồng. 

Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực! - Ảnh 7
Tuệ Như cho biết Hồ Quang Hiếu là người rất chân thành 

Phía Hồ Quang Hiếu cũng tiết lộ tính cách thật sự của vợ sắp cưới là hình mẫu một phụ nữ gia đình, biết lo nghĩ cho người khác. Dù còn trẻ, cô hiểu chuyện và luôn tỏ ra thông cảm với bạn trai, giúp anh yêu đời, trẻ trung hơn sau những nỗi buồn.

Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực! - Ảnh 8
Hồ Quang Hiếu cho biết Tuệ Như là người phụ nữ của gia đình 
Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới đi du lịch, nhan sắc được dân tình chú ý liệu có ''hàng y hình'' hay không!

Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới đi du lịch, nhan sắc được dân tình chú ý liệu có ''hàng y hình'' hay không!

Mới đây nhiều người đã bắt gặp Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới đi du lịch cùng nhau, điều đáng nói hơn là video ngắn hé lộ nhan sắc thật sự của cô nàng Tuệ Như, liệu có giống với ảnh chụp ''sống ảo' hay không

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Quang Hiếu Tuệ Như Hồ Quang Hiếu tặng quà cho vợ

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 48 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm