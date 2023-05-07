Khi bị hỏi chuyện 'riêng tư' bạn gái Hồ Quang Hiếu có phản ứng gây chú ý

Tuệ Như được biết đến với công việc người mẫu từ rất sớm, gần đây cô liên tục nhận được sự quan tâm từ công chúng vì sắp trở thành vợ của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu

Gần đây trên Tiktok có nhiều người đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc bạn gái Hồ Quang Hiếu đi catwalk. Người đẹp diện chiếc váy màu đen body khéo leo khoe 3 vòng chuẩn chỉnh. Với chiều cao ấn tượng, Tuệ Như chiếm trọn spotlight trên sàn diễn. Tuệ Như hiện đang là vợ chưa cưới của Hồ Quang Hiếu Tuệ Như sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Tuệ Như từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp như Fitness Model World Vietnam 2022 Trong lúc catwalk, người đẹp bất ngờ bị hỏi: "Em là bạn gái của Hồ Quang Hiếu à". Ngay lập tức, không ngần ngại Tuệ Như đáp: "Hồ Quang Hiếu là chồng sắp cưới của em".

Ban giám khảo hỏi tiếp: "Vậy em lấy chồng xong em có theo đuổi sự nghiệp tiếp không. Anh thấy lần trước em đi catwalk năng lượng hơn. Lần này có bạn trai rồi thấy em đi hơi hiền lại". Bạn gái Hồ Quang Hiếu thoải mái tiết lộ: "Em nghĩ em vẫn sẽ tiếp tục. Đâu phải mình có chồng rồi mình sẽ không làm điều mình thích nữa. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa". Tuệ Như chia sẻ với câu hỏi của một ban giám khảo Trước đó vào ngày 16/4 nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai danh tính bạn gái. Được biết bạn gái của Hồ Quang Hiếu tên Tuệ Như, sinh năm 2000, đang hoạt động ở lĩnh vực người mẫu. Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như lần đầu gặp gỡ trong tiệc sinh nhật của một người bạn. Khi ra về, Tuệ Như đi nhờ xe Hồ Quang Hiếu, cả 2 trò chuyện và xin Facebook của nhau.

Tuệ Như có chiều cao vượt trội và vóc dáng hoàn hảo Tuy nhiên, dân tình còn chưa hết bàng hoàng vì Hồ Quang Hiếu vốn kín tiếng trong chuyện yêu đương nay lại bất ngờ công khai người yêu kém tuổi, nam ca sĩ tiếp tục gây thêm sự bất ngờ lớn hơn khi vào ngày 24/4, giọng ca Con bướm xuân cầu hôn lãng mạn bạn gái bằng nhẫn kim cương. Ca sĩ gọi bạn gái yêu 3 tháng là “vợ”, lên kế hoạch có con trước, kết hôn sau. Chuẩn bị làm vợ, làm mẹ ở tuổi 23, Tuệ Như nói cô khá “sốc” dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Tuệ Như và nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu được nhận xét là xứng đôi Trong một chương trình khi cả Hồ Quang Hiểu và Tuệ Như được mời đến tham gia phỏng vấn, nàng mẫu đã chia sẻ thật lòng rằng bản thân cũng khá là sốc khi thấy người yêu làm mọi việc quá nhanh chóng, từ quen nhau cho đến kết hôn chỉ trong vài tháng. Dù là vậy nhưng Tuệ Như vẫn tin tưởng nam ca sĩ và cho biết Hồ Quang Hiếu là người từng trải, đời sống trong sạch nên cô khá an tâm. Tuệ Như có nụ cười hiền và gương mặt đôn hậu

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