Bạn gái Hồ Quang Hiếu bị soi nhan sắc thật qua camera thường, liệu có xinh như lời đồn?

Cặp đôi diện đồ tông xuyệt tông và bị bắt trọn khoảnh khắc khi xuất hiện cùng nam ca sĩ khi anh đang biểu diễn. Vóc dáng chuẩn người mẫu của bạn gái Hồ Quang Hiếu được khán giả dành nhiều lời khen dưới phần bình luận.

Kể từ khi công khai danh tính bạn gái, mọi nhất cử nhất động của Hồ Quang Hiếu đang được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Vừa qua, một đoạn clip ngắn được đăng tải trên MXH TikTok từ "team qua đường" bắt được một khoảnh khắc đời thường của Hồ Quang Hiếu và bạn gái.

- Nhìn Tuệ Như hiền mà nhẹ nhàng, bạn có chiều cao lý tưởng, xinh như Hoa hậu luôn.

Ở một góc khác, trên trang cá nhân của Hồ Quang Hiếu cũng bắt được khá rõ nét khuôn mặt thật của cô nàng. Với đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười đốn tim người đối diện, khi đứng cạnh nhau, ai nấy cũng đều công nhận rằng nhìn couple này vô cùng đẹp đôi.



Gương mặt thanh tú và rạng rỡ của Tuệ Như được khán giả dành nhiều lời khen - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây ít ngày, Hồ Quang Hiếu chính thức công khai bạn gái và được công chúng quan tâm. Được biết, bạn gái nam ca sĩ là Tuệ Như sinh năm 2000 ở Cà Mau, cao 180cm, hiện là người mẫu tự do. Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như chênh lệch nhau 17 tuổi và đã hẹn hò được ba tháng.



Hồ Quang Hiếu vừa khiến cộng đồng mạng rần rần khi công khai bạn gái cách đây ít lâu - Ảnh:FBNV

Hồ Quang Hiếu thường thoải mái dẫn bạn gái đi diễn cùng, hay góp mặt trong những bữa tiệc cùng bạn bè. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đời thường bên bạn gái. Có thể thấy, nam ca sĩ đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ này. Ca sĩ cùng bạn gái cũng đang lên kế hoạch có em bé trước và kết hôn sau.