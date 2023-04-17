Visual của bạn gái mới như thế nào khiến Hồ Quang Hiếu muốn kết hôn chỉ sau 3 tháng hẹn hò?

Cộng đồng mạng phải 'wow' trước visual không kém hoa hậu của bạn gái mới Hồ Quang Hiếu.

Sau thời gian dài giấu kín, ca sĩ Hồ Quang Hiếu mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai danh tính và diện mạo của bạn gái. Cộng đồng mạng đã có một phen 'hú vía' trước profile người yêu mới của Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như - Ảnh: Internet Được biết, bạn gái Hồ Quang Hiếu tên là Tuệ Như (sinh năm 2000), cô sở hữu chiều cao 'khủng' nhiều người mơ ước 1m8 và hiện tại đang là người mẫu tự do được 2 năm. Chính chiều cao khủng này đã khiến giọng ca 'Con Bướm Xuân' có phần hơi tự ti và phải mang giày độn: 'Tôi thường đi trước bạn gái để đỡ quê về chiều cao. Tôi chỉ không thích chiều cao của bạn gái thôi, còn mọi thứ đều hoàn hảo'.

Tuệ Như sở hữu chiều cao 'khủng' - Ảnh: Internet Tuệ Như đang là người mẫu tự do - Ảnh: Internet Qua các bức ảnh cho thấy, Tuệ Như đã khiến cho khán giả không khỏi 'ganh tị' với visual không kém hoa hậu. Cô còn sở hữu chiếc mũi cao, nụ cười tươi tắn và khuôn mặt V line. Dù trang điểm nhẹ nhàng hay cầu kỳ, Tuệ Nhi cũng có những nét cuốn hút riêng. Là người mẫu nên cô có vóc dáng thon gọn và khá nóng bỏng. Khi chung một khung hình, Hồ Quang Hiếu và bạn gái Tuệ Như được mọi người nhận định 'xứng đôi vừa lứa'. Cô còn sở hữu chiếc mũi cao, nụ cười tươi tắn và khuôn mặt V line - Ảnh: Internet Là người mẫu, Tuệ Như sở hữu vóc dáng thon gọn và cân đối - Ảnh: Internet Hồ Quang Hiếu cho biết: Cả hai gặp gỡ trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn bè. Khi ra về, Tuệ Như đi nhờ xe Hồ Quang Hiếu. Cả hai trò chuyện và xin Facebook của nhau. Cả hai thừa nhận ban đầu không hề có ấn tượng gì về đối phương. Cô cho biết khi gặp Hồ Quang Hiếu bị chinh phục bởi sự thật thà, chân thành của anh và quyết định nên duyên vợ chồng.

Nam ca sĩ cho biết cả hai gặp gỡ trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn bè - Ảnh: Internet Sau khoảng thời gian 3 tháng yêu đương, cặp đôi đã tính tới chuyện kết hôn. Nam ca sĩ mong muốn có con với bạn gái trước khi về chung một nhà. Hồ Quang Hiếu chia sẻ: "Nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con, nhưng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi, sợ sống trong cô độc lắm. Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới kết hôn để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ". Cặp đôi dự định về chung một nhà sau 3 tháng hẹn hò. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu mong muốn có con với bạn gái trước khi kết hôn - Ảnh: Internet

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