Hẹn hò mặn nồng chưa lâu, Hồ Quang Hiếu bất ngờ 'tác động vật lý' vào vùng đầu khiến dân mạng xôn xao

Cách đây vài ngày, thông tin Hồ Quang Hiếu công khai bạn gái mới khiến dân tình có một phen 'xôn xao'. Chưa dừng lại ở đó, mới đây trong 1 đoạn video vừa đăng, nam ca sĩ lại tiếp tục gây tranh cãi vì màn 'bạo lực' với bạn gái.

Hồ Quang Hiếu tiếp tục gây tranh cãi vì màn 'tác động vật lí' với bạn gái - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, cặp đôi thực hiện trò chơi xe đẩy, khi xe dừng ở vị trí nào thì người chơi sẽ phải nhận hình phạt tương tự. Khi xe đẩy của Tuệ Như dừng lại ngay vị trí búa nhựa, Hồ Quang Hiếu đã nhanh chóng cầm đồ vật và 'tác động vật lí' vào đầu của bạn gái. Ngay sau khi chịu phạt, bạn gái nam ca sĩ có dấu hiệu đau và hơi loạng choạng.