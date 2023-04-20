Hẹn hò mặn nồng chưa lâu, Hồ Quang Hiếu bất ngờ 'tác động vật lý' vào vùng đầu khiến dân mạng xôn xao

Sao Việt 20/04/2023 08:40

Hành động Hồ Quang Hiếu 'tác động vật lý' vào vùng đầu khiến bạn gái loạng choạng khiến cư dân mạng tranh cãi!

Cách đây vài ngày, thông tin Hồ Quang Hiếu công khai bạn gái mới khiến dân tình có một phen 'xôn xao'. Chưa dừng lại ở đó, mới đây trong 1 đoạn video vừa đăng, nam ca sĩ lại tiếp tục gây tranh cãi vì màn 'bạo lực' với bạn gái. 

Hẹn hò mặn nồng chưa lâu, Hồ Quang Hiếu bất ngờ 'tác động vật lý' vào vùng đầu khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 1
Hồ Quang Hiếu tiếp tục gây tranh cãi vì màn 'tác động vật lí' với bạn gái - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, cặp đôi thực hiện trò chơi xe đẩy, khi xe dừng ở vị trí nào thì người chơi sẽ phải nhận hình phạt tương tự. Khi xe đẩy của Tuệ Như dừng lại ngay vị trí búa nhựa, Hồ Quang Hiếu đã nhanh chóng cầm đồ vật và 'tác động vật lí' vào đầu của bạn gái. Ngay sau khi chịu phạt, bạn gái nam ca sĩ có dấu hiệu đau và hơi loạng choạng. 

Hẹn hò mặn nồng chưa lâu, Hồ Quang Hiếu bất ngờ 'tác động vật lý' vào vùng đầu khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 2
Bạn gái nam ca sĩ có dấu hiệu đau và hơi loạng choạng - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay lập tức, cư dân mạng đã có những phản hồi đầy tranh cãi ở phần bình luận. Có thể thấy, Hồ Quang Hiếu nhận không ít lời góp ý từ khán giả, mọi người cho rằng hành động của nam ca sĩ thiếu tinh tế và có phần quá tay với bạn gái.

 

Hẹn hò mặn nồng chưa lâu, Hồ Quang Hiếu bất ngờ 'tác động vật lý' vào vùng đầu khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 3
Cộng đồng mạng lo lắng cho Tuệ Như - Ảnh: Chụp màn hình
Hẹn hò mặn nồng chưa lâu, Hồ Quang Hiếu bất ngờ 'tác động vật lý' vào vùng đầu khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 4
Hồ Quang Hiếu nhận không ít lời góp ý cũng như bình luận vui từ khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Gần đây, cái tên Hồ Quang Hiếu được mọi người quan tâm hơn sau khi anh bất ngờ công khai bạn gái mới. Được biết, "người ấy" của nam ca sĩ là Tuệ Như - người mẫu, diễn viên tự do. Cô sinh năm 2000, quê ở Cà Mau. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m8, con số 'khủng' mà nhiều người mơ ước.

Hẹn hò mặn nồng chưa lâu, Hồ Quang Hiếu bất ngờ 'tác động vật lý' vào vùng đầu khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 5
Hồ Quang Hiếu và người yêu mới - Ảnh: Internet

Bạn gái Hồ Quang Hiếu sở hữu vẻ đẹp sắc sảo với khuôn mặt V-line, sống mũi cao và góc nghiêng thần thánh. Đặc biệt, người đẹp Gen Z còn được nhận xét là có gu ăn mặc xịn xò, biến hóa được nhiều phong cách khác nhau. Sau khi công khai, giọng ca Con bướm xuân cũng thường xuyên đăng tải loạt ảnh và quay video cùng bạn gái.

Hẹn hò mặn nồng chưa lâu, Hồ Quang Hiếu bất ngờ 'tác động vật lý' vào vùng đầu khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 6
Tuệ Như - người mẫu, diễn viên tự do. Cô sinh năm 2000, quê ở Cà Mau. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m8 - Ảnh: Internet
Visual của bạn gái mới như thế nào khiến Hồ Quang Hiếu muốn kết hôn chỉ sau 3 tháng hẹn hò?

Visual của bạn gái mới như thế nào khiến Hồ Quang Hiếu muốn kết hôn chỉ sau 3 tháng hẹn hò?

Cộng đồng mạng phải 'wow' trước visual không kém hoa hậu của bạn gái mới Hồ Quang Hiếu.

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