Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới đi du lịch, nhan sắc được dân tình chú ý liệu có ''hàng y hình'' hay không!

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip "team qua đường" bắt gặp Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đi du lịch cùng nhau. Vợ sắp cưới của giọng ca Con Bướm Xuân gây chú ý khi sở hữu chiều cao nổi bật, visual tươi tắn, rạng rỡ. Chân dài 10x chọn trang phục áo len màu hồng và thoải mái trò chuyện với Hồ Quang Hiếu . Có thể thấy, so với ảnh được chính chủ đăng tải, Tuệ Như không có quá nhiều thay đổi.

Tháng 4/2023 vừa qua chủ nhân bản HIT ''Con bướm Xuân'' đã có dịp khiến người hâm mộ bất ngờ nay đến bất ngờ khác khi công khai người yêu và sau 3 tháng thì tuyên bố cưới và lên cả kế hoạch sinh con. Dĩ nhiên cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm ''săn tin'' của giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Được biết vợ sắp cưới của nam ca sĩ tên Tuệ Như, sinh năm 2000, cô hiện là người mẫu tự do và được đánh giá là có nét đẹp trong trẻo, thơ ngây. Tuy nhiên nhiều người vẫn tò mò nhan sắc thật sự ngoài đời của cô nàng có như những bức ảnh được đăng tải trước đó.

Cô nàng vẫn không có gì khác nhiều so với trên hình

Tuệ Như có vẻ đẹp mong manh và yêu kiều

Trước đó nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ rất tự ti khi đi bên cạnh Tuệ Như. Nam ca sĩ đã chọn giải pháp mang giày độn để "hack" chiều cao: "Tôi thường đi trước bạn gái để đỡ quê về chiều cao. Tôi chỉ không thích chiều cao của bạn gái thôi, còn mọi thứ đều hoàn hảo. Tuy còn trẻ nhưng Tuệ Như có suy nghĩ chín chắn, là người phụ nữ của gia đình. Tôi từng mất niềm tin vào tình yêu, nhưng khi gặp Tuệ Như tôi như được trẻ ra và có nhiều cảm xúc mới mẻ". Mỗi lần xuất hiện cùng Hồ Quang Hiếu cô nàng Tuệ Như luôn nổi bậc không chỉ chiều cao mà còn cả sắc vóc xinh đẹp cùng gu thời gian trang dịu dàng nền nã và tao nhã.

Cô nàng có chiều cao vượt trội

Cả hai hiện đang sống chung và sắp lên kế hoạch có con

Tuy nhiên cũng không ít lần Tuệ Như bị ''soi mói'' về tài năng thật sự của cô. Vào ngày 5/5 NTK Đỗ Long đã tổ chức một buổi casting để tuyển chọn người mẫu cho show diễn diễn tại Rhythm Resort 2023 sắp tới tại TP.HCM, Tuệ Như khi ấy đã ứng tuyển tham gia và đến trực tiếp tại buổi casting để trình diễn. Ngay sau kết thúc phần thi giám khảo nhận xét kỹ năng trình diễn của Tuệ Như chưa tự tin, thiếu năng lượng và cho cô thêm một cơ hội để thể hiện năng lực trên sàn diễn.