Tham gia casting 'Rhythm Resort 2023', bạn gái kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu bị chê tơi tả

Buổi tuyển chọn thu hút nhiều thí sinh tiềm năng như: Á hậu Bùi Đình Hoài Sa, Á hậu Nguyễn Tường San, các người đẹp của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 - Nguyễn Đan Tiên, Mỹm Trần, Hà Anh, Trang Nhung... Người đẹp Đinh Thị Mỹ Ái - Top 20 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 và Tuệ Như - bạn gái ca sĩ Hồ Quang Hiếu - cũng tham gia buổi casting.

Tại buổi casting Rhythm Resort 2023, bạn gái Hồ Quang Hiếu diện chiếc đầm đen ôm sát tôn đường cong cơ thể, kết hợp phần cổ yếm hở lưng gợi cảm. Tuy nhiên, giám khảo nhận xét kỹ năng trình diễn của Tuệ Như chưa tự tin, thiếu năng lượng và cho cô thêm một cơ hội để thể hiện năng lực trên sàn diễn.

Tuệ Như sinh năm 2000, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, cao 1,8m. Cô hiện là người mẫu tự do được 2 năm. Trên trang cá nhân, bạn gái Hồ Quang Hiếu thường chia sẻ khoảnh khắc sải bước trên sàn diễn, tạo dáng chụp hình cho nhãn hàng. Cô từng hợp tác với các nhà thiết kế như: Lê Thanh Hòa, Cường Đàm, Vũ Ngọc và Son…

Tuệ Như trong buổi casting của NTK Đỗ Long.

Ngày 16/4, Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai bạn gái Tuệ Như – sinh năm 2000, quê Cà Mau, người mẫu tự do. Ngày 24/4, giọng ca Con bướm xuân cầu hôn lãng mạn bạn gái bằng nhẫn kim cương. Ca sĩ gọi bạn gái yêu 3 tháng là “vợ”, lên kế hoạch có con trước, kết hôn sau.

Chuẩn bị làm vợ, làm mẹ ở tuổi 23, Tuệ Như nói cô khá “sốc” dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. “Anh Hiếu làm mọi thứ quá nhanh. Tôi còn hơi bỡ ngỡ vì cuộc đời sắp qua một trang mới nhanh quá. Song tôi cảm thấy may mắn vì anh Hiếu khá tâm lý, anh đã lên kế hoạch mọi thứ đầy đủ từ kinh tế đến tinh thần. Cả hai cùng hướng đến một tổ ấm hạnh phúc, đầy tiếng cười”, cô chia sẻ.

Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu tình tứ bên nhau sau khi trao nhẫn.

Theo Tuệ Như, chuyện tình giữa cô và Hồ Quang Hiếu là do “duyên số”. Cô nói từng tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bản thân chưa rung động trước bất cứ ai. Song khi tiếp xúc với ca sĩ quê Đắk Lắk, cô muốn gắn kết vì cảm nhận ở anh sự hiền lành và thật thà. “Anh còn rất hài hước. Tôi nhìn anh thôi cũng mắc cười rồi. Tôi cảm thấy vui vẻ, gần gũi khi ở bên anh”, cô nói thêm.

Trong khi đó, Hồ Quang Hiếu ấn tượng với Tuệ Như vì sở hữu khuôn mặt xinh xắn và chiều cao nổi bật. Từ khi quen nhau chính thức, cả hai gắn bó hơn nhờ có sự tương đồng trong cuộc sống, có chung sở thích đi phượt, tập thể dục, đi bơi…

Hình ảnh trao nhẫn đầy ngọt ngào của cặp đôi.

Hồ Quang Hiếu chia sẻ rằng dù cả hai đã chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng anh tin rằng cả hai sẽ làm được.