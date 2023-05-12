Hồ Quang Hiếu tung ảnh mới cực tình tứ cùng bạn gái, còn tiết lộ 1 câu khiến dân tình 'gật đầu tán thưởng'

Sao Việt 12/05/2023 19:12

Bức ảnh mới và chia sẻ hài hước của Hồ Quang Hiếu đang nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Nổi tiếng với ngoại hình điển trai, chất giọng đẹp, ấm, Hồ Quang Hiếu là nam ca sĩ luôn được khán giả yêu mến. Anh được biết đến rộng rãi với ca khúc ballad Chỉ Cần Em Hạnh Phúc, sau đó là loạt hit Không Cảm Xúc, Con Bướm Xuân, Đừng Buông Tay Anh... Ngoài đi hát, Hồ Quang Hiếu còn nổi tiếng trên mạng khi sản xuất phim ca nhạc và là 1 "cây hài" cực duyên dáng trên TikTok.

Hồ Quang Hiếu tung ảnh mới cực tình tứ cùng bạn gái, còn tiết lộ 1 câu khiến dân tình 'gật đầu tán thưởng' - Ảnh 1
Hồ Quang Hiếu được yêu mến qua loạt hit đình đám

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Hồ Quang Hiếu trở thành 1 đề tài được bàn tán trên mạng xã hội. Chính bởi sau mối tình chưa trọn vẹn với Bảo Anh, nam ca sĩ vừa chính thức công khai bạn gái mới - Tuệ Như. Cả 2 thi thoảng cũng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh nhau. Mới đây nhất, Hồ Quang Hiếu vừa tung ảnh mới cực tình tứ cùng bạn gái, còn tiết lộ 1 câu khiến ai nghe xong đều bày tỏ sự thích thú.

Hồ Quang Hiếu tung ảnh mới cực tình tứ cùng bạn gái, còn tiết lộ 1 câu khiến dân tình 'gật đầu tán thưởng' - Ảnh 2
Bức ảnh mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của Hồ Quang Hiếu và bạn gái

Khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi ngay lập tức nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả và thu về lượng tương tác cực cao. Nhiều người hâm mộ dành lời khen về nhan sắc cho cả hai và không quên chúc phúc cho cặp đôi này. Đứng chung một khung hình, ai cũng nhận xét rằng Hồ Quang Hiếu bạn trông rất đẹp đôi và có tướng phu thê. Đáng chú ý, ngoài tung ảnh mới, nam ca sĩ hài hước tiết lộ: "Có tình yêu cái là đẹp trai liền". Dòng chia sẻ của Hồ Quang Hiếu nhận được nhiều bình luận đồng tình và tán thưởng của cư dân mạng.

Hồ Quang Hiếu tung ảnh mới cực tình tứ cùng bạn gái, còn tiết lộ 1 câu khiến dân tình 'gật đầu tán thưởng' - Ảnh 3
Hồ Quang Hiếu cùng khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh bạn gái Tuệ Như

Hồ Quang Hiếu cho biết anh và Tuệ Như gặp gỡ trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn bè. Khi ra về, Tuệ Như đi nhờ xe Hồ Quang Hiếu. Cả hai trò chuyện và xin Facebook của nhau. Cả hai thừa nhận ban đầu không hề có ấn tượng gì về đối phương. Theo Hồ Quang Hiếu, chuyện tình cảm của cặp đôi được gia đình hai bên yêu thương, ủng hộ. 

Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ rất tự ti khi đi bên cạnh Tuệ Như. Giọng ca Con Bướm Xuân đã chọn giải pháp mang giày độn để "hack" chiều cao: "Tôi thường đi trước bạn gái để đỡ quê về chiều cao. Tôi chỉ không thích chiều cao của bạn gái thôi, còn mọi thứ đều hoàn hảo. Tuy còn trẻ nhưng Tuệ Như có suy nghĩ chín chắn, là người phụ nữ của gia đình. Tôi từng mất niềm tin vào tình yêu, nhưng khi gặp Tuệ Như tôi như được trẻ ra và có nhiều cảm xúc mới mẻ".

Hồ Quang Hiếu tung ảnh mới cực tình tứ cùng bạn gái, còn tiết lộ 1 câu khiến dân tình 'gật đầu tán thưởng' - Ảnh 4
Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ rất tự ti khi đi bên cạnh Tuệ Như

Theo 1 chia sẻ với truyền thông, Hồ Quang Hiếu cho biết anh cùng bạn gái đang lên kế hoạch có em bé trước, kết hôn sau. “Nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con, nhưng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi, sợ sống trong cô độc lắm. Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới kết hôn để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ”, Hồ Quang Hiếu bày tỏ. Hiện tại, cả hai đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau và nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Hồ Quang Hiếu tung ảnh mới cực tình tứ cùng bạn gái, còn tiết lộ 1 câu khiến dân tình 'gật đầu tán thưởng' - Ảnh 5
Hồ Quang Hiếu cho biết anh cùng bạn gái đang lên kế hoạch có em bé trước, kết hôn sau
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