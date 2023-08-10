Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp

Ngày 16/4, Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai bạn gái Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau. Ngày 24/4, giọng ca Không cảm xúc cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương. Một tháng sau, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn tại phường sau 4 tháng yêu. Họ cũng xác nhận đã về chung một nhà, lên kế hoạch có con trước, làm đám cưới sau.

Ngày 16/4, Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai bạn gái Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau.

Ngày 24/4, giọng ca Không cảm xúc cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương.

Họ cũng xác nhận đã về chung một nhà, lên kế hoạch có con trước, làm đám cưới sau.

Mới đây, vào sáng ngày 2/8, lễ ăn hỏi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như được diễn ra tại trị trấn Năm Căn, Cà Mau – quê nhà của cô dâu. Được biết, sau đám cưới, vợ chồng Hồ Quang Hiếu sẽ sinh sống tại căn biệt thự bề thế có giá trị lên đến 23 tỷ đồng.