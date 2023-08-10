Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp

Hậu trường 10/08/2023 11:13

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như sẽ tận hưởng cuộc sống vợ chồng trong cơ ngơi trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 16/4, Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai bạn gái Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau. Ngày 24/4, giọng ca Không cảm xúc cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương. Một tháng sau, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn tại phường sau 4 tháng yêu. Họ cũng xác nhận đã về chung một nhà, lên kế hoạch có con trước, làm đám cưới sau.

Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 1
Ngày 16/4, Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai bạn gái Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau.
Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 2
Ngày 24/4, giọng ca Không cảm xúc cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương.
Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 3
Họ cũng xác nhận đã về chung một nhà, lên kế hoạch có con trước, làm đám cưới sau.

Mới đây, vào sáng ngày 2/8, lễ ăn hỏi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như được diễn ra tại trị trấn Năm Căn, Cà Mau – quê nhà của cô dâu. Được biết, sau đám cưới, vợ chồng Hồ Quang Hiếu sẽ sinh sống tại căn biệt thự bề thế có giá trị lên đến 23 tỷ đồng.

Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 4
Mới đây, vào sáng ngày 2/8, lễ ăn hỏi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như được diễn ra tại trị trấn Năm Căn, Cà Mau – quê nhà của cô dâu. 

Căn biệt thự tọa lạc tại Quận Gò Vấp (TP.HCM), bao gồm 1 trệt 3 lầu rộng hơn 300m2 được thiết kế theo phong cách hiện đại và xen kẽ là không gian cây xanh mát mẻ. Xám, nâu trắng là tông màu chủ đạo của căn biệt thự. Căn nhà được chia thành nhiều phòng và trang bị đầy đủ nội thất. Cùng với đó, không gian mở thoáng mát khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa.

Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 5
Căn biệt thự tọa lạc tại Quận Gò Vấp (TP.HCM), bao gồm 1 trệt 3 lầu rộng hơn 300m2 được thiết kế theo phong cách hiện đại và xen kẽ là không gian cây xanh mát mẻ.
Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 6
Xám, nâu trắng là tông màu chủ đạo của căn biệt thự.
Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 7
Không gian mở thoáng mát khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa.
Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 8
Căn nhà được chia thành nhiều phòng và trang bị đầy đủ nội thất.

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, quê Đắk Lắk. Anh nổi tiếng qua các ca khúc như Chỉ cần em hạnh phúc, Không cảm xúc, Con bướm xuân, Đổi thay, Nơi ấy con tìm về… Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Ngoài âm nhạc, anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ...

Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 9
Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, quê Đắk Lắk.
Ngắm nhìn cơ ngơi rộng 300m2 của vợ chồng Hồ Quang Hiếu, không gian trên trong căn biệt thự trị giá 23 tỷ đồng khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 10
 Ngoài âm nhạc, anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube.
Lễ ăn hỏi 'độc lạ' của Hồ Quang Hiếu và bạn gái kém 13 tuổi: Rước dâu bằng ghe, chú rể tặng quà bất ngờ

Lễ ăn hỏi 'độc lạ' của Hồ Quang Hiếu và bạn gái kém 13 tuổi: Rước dâu bằng ghe, chú rể tặng quà bất ngờ

Không gian buổi lễ được trang trí với nhiều hoa tươi cùng tông màu hồng dịu dàng. Được biết, cặp đôi đã dùng khoảng 500 tú cầu, lan hồ điệp để điểm xuyết cho các cổng. 

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Từ khóa:   hậu trường Hồ Quang Hiếu Hồ Quang Hiếu và vợ

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