Linh Lan cầu xin 'Hãy tha cho con, con chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp', mong được đối chất với bố mẹ NS Vân Quang Long tại tòa

Từ sau hơn 4 tháng kể từ ngày ca sĩ Vân Quang Long qua đời, những vấn đề bên lề gia đình cố nghệ sĩ vẫn khiến công chúng "đứng ngồi không yên". Sau sự ra đi của cựu thành viên nhóm 1088, lùm xùm đấu tố qua lại giữa các thành viên trong gia đình, người vợ thứ hai tên Linh Lan và những người quen biết, anh em một thời của nam ca sĩ lại càng khiến công chúng xót thương cho số phận của nam ca sĩ về cuối đời.

Mới đây, Ái Vân cầu cứu cơ quan chức năng vì bị bôi nhọ, đe dọa cuộc sống

Mới đây, một nguồn tin cho biết, vợ đầu cố nghệ sĩ Vân Quang Long là Ái Vân cho biết, đã lên tiếng cầu cứu cơ quan chức năng khi bị de dọa, đòi đốt phòng nha khoa nơi Ái Vân đang làm việc, gây nguy hiểm đến tính mạng gia đình chị. Sau đó, mẹ ruột cố nghệ sĩ cũng chia sẻ về tình hình của gia đình trong một bài viết của cơ quan truyền thông báo chí.