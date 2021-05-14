Linh Lan cầu xin 'Hãy tha cho con, con chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp', mong được đối chất với bố mẹ NS Vân Quang Long tại tòa

Hậu trường 14/05/2021 20:24

Chiều tối nay, Linh Lan đã khiến công chúng chú ý khi vừa đăng tải tâm thư dài dằng dặc nói rõ việc sẵn sàng đối chất với bố mẹ NS Vân Quang Long tại tòa, đồng thời cầu xin 2 chữ "bình yên".

Từ sau hơn 4 tháng kể từ ngày ca sĩ Vân Quang Long qua đời, những vấn đề bên lề gia đình cố nghệ sĩ vẫn khiến công chúng "đứng ngồi không yên". Sau sự ra đi của cựu thành viên nhóm 1088, lùm xùm đấu tố qua lại giữa các thành viên trong gia đình, người vợ thứ hai tên Linh Lan và những người quen biết, anh em một thời của nam ca sĩ lại càng khiến công chúng xót thương cho số phận của nam ca sĩ về cuối đời. 

Linh Lan cầu xin 'Hãy tha cho con, con chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp', mong được đối chất với bố mẹ NS Vân Quang Long tại tòa - Ảnh 1
Mới đây, Ái Vân cầu cứu cơ quan chức năng vì bị bôi nhọ, đe dọa cuộc sống 

Mới đây, một nguồn tin cho biết, vợ đầu cố nghệ sĩ Vân Quang Long là Ái Vân cho biết, đã lên tiếng cầu cứu cơ quan chức năng khi bị de dọa, đòi đốt phòng nha khoa nơi Ái Vân đang làm việc, gây nguy hiểm đến tính mạng gia đình chị. Sau đó, mẹ ruột cố nghệ sĩ cũng chia sẻ về tình hình của gia đình trong một bài viết của cơ quan truyền thông báo chí. 

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Mẹ cố nghệ sĩ Vân Quang Long - Ảnh: SAOstar
 
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Sau khi cố nghệ sĩ Vân Quang Long mất, gia đình cha mẹ, vợ cũ và Linh Lan vướng phải những thị phi, lùm xùm khiến cho các bên đều 'mệt mỏi' - Ảnh: Internet 

Ngay sau đó, chiều nay, Linh Lan đã gửi lời đáp trả trực tiếp đến mẹ ruột Vân Quang Long và Ái Vân, cho rằng dù cô muốn bình yên để sống tiếp, nhưng "cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu dừng". Trong tâm thư dài dằng dặc của mình, Linh Lan khẳng định cô sẵn sàng đối chất trên toà án với bố mẹ và vợ cũ Vân Quang Long để làm rõ thực hư mọi chuyện. Cô còn cho biết, chính công an nói với cô là cô không phạm pháp luật. Đặc biệt, mẹ Helen nhấn mạnh: "Đây là lần cuối con cầu xin phía hai bác hãy tha cho con, để con được bình tâm lo cho con gái của con và anh Long. Con tự tin nhấn mạnh lại lần nữa con chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp hay có tiền án, tiền sự".

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Bài chia sẻ chiều tối nay của Linh Lan
 
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Linh Lan khẳng định mình chưa từng phạm pháp nhưng đang bị 'quy chụp' vô căn cứ
 
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Linh Lan khẳng định mình không xúi giục các Youtuber công kích gia đình bố mẹ Vân Quang Long
 
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Linh Lan cầu xin 2 chữ 'bình yên'

Đến nay, vụ việc đấu tố liên hồi giữa các bên sau khi cố nghệ sĩ Vân Quang Long qua đời vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Công chúng hi vọng, các bên sẽ có thể dừng lại để cố nghệ sĩ được an nghỉ nơi chín suối. 

Vừa đăng loạt ảnh hiếm hoi lộ mặt bên con gái, Linh Lan bức xúc bị tung tin vu khống, bịa đặt có hành vi xấu trong quá khứ

Vừa đăng loạt ảnh hiếm hoi lộ mặt bên con gái, Linh Lan bức xúc bị tung tin vu khống, bịa đặt có hành vi xấu trong quá khứ

Linh Lan chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên con gái. Đây là lần hiếm hoi cô lộ diện sau những ồn ào trước đó. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô bức xúc vì bị tung tin vu khống, bịa đặt từng có hành vi xấu trong quá khứ.

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Từ khóa:   Vân Quang Long Vân Quang Long qua đời NS Vân Quang Long

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