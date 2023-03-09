Lễ động quan cố NS Vũ Linh: Hàng nghìn người vây kín đường, khung cảnh tiễn đưa chen lấn hỗn loạn

Hậu trường 09/03/2023 14:05

Tại nơi tổ chức tang lễ, từ rất sớm, người dân và khán giả đã có mặt để theo dõi buổi lễ.

Những ngày qua, tang lễ của NSƯT Vũ Linh nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Đông đảo người hâm mộ và đồng nghiệp, bạn bè gần xa đổ về thắp nén hương đưa tiễn cố nghệ sĩ đoạn đường cuối cùng.

Lễ động quan cố NS Vũ Linh: Hàng nghìn người vây kín đường, khung cảnh tiễn đưa chen lấn hỗn loạn - Ảnh 1
Bình Tinh, Vũ Luân – con nuôi của NS Vũ Linh nghẹn ngào cầm bài vị và di ảnh của người cha quá cố - Ảnh: Internet
Lễ động quan cố NS Vũ Linh: Hàng nghìn người vây kín đường, khung cảnh tiễn đưa chen lấn hỗn loạn - Ảnh 2
NS Thoại Mỹ lộ rõ vẻ đau buồn, đôi mắt sưng do khóc nhiều trong những ngày diễn ra lễ viếng cố NS Vũ Linh - Ảnh: Internet

Sau 3 ngày diễn ra lễ viếng thì đến trưa nay (9/3), lễ động quan của cố NS Vũ Linh được diễn ra. Sau các nghi thức, linh cữu của "ông hoàng cải lương" sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên (Bình Dương). Trong ngày cuối của đám tang, rất đông người dân đã tập trung kín cả con đường để tiễn đưa cố nghệ sĩ.

Lễ động quan cố NS Vũ Linh: Hàng nghìn người vây kín đường, khung cảnh tiễn đưa chen lấn hỗn loạn - Ảnh 3
Trong ngày cuối của đám tang, rất đông người dân đã tập trung kín cả con đường để tiễn đưa cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Theo ghi nhận của Thể thao và văn hóa tại nơi tổ chức tang lễ, từ rất sớm, người dân và khán giả đã có mặt để theo dõi buổi lễ. Lực lượng chức năng cũng phải có mặt để ổn định trật tự, phân luồng giao thông.

Lễ động quan cố NS Vũ Linh: Hàng nghìn người vây kín đường, khung cảnh tiễn đưa chen lấn hỗn loạn - Ảnh 4
Khung cảnh của buổi lễ động quan hôm nay - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì lượng người đến vô cùng đông, mất kiểm soát nên tại buổi lễ động quan đã xuất hiện tình trạng xô đẩy, chen lấn. Không chỉ vậy, nhiều YouTuber còn chen lấn, cố ép bảo vệ để chạy theo quay chiếc xe chở linh cữu của cố nghệ sĩ khiến buổi lễ tiễn đưa trở nên hỗn loạn. 

Lễ động quan cố NS Vũ Linh: Hàng nghìn người vây kín đường, khung cảnh tiễn đưa chen lấn hỗn loạn - Ảnh 5
Nhiều người vẫn cố gắng chen đẩy để chạy theo xe chở linh cữu - Ảnh: Internet
Lễ động quan cố NS Vũ Linh: Hàng nghìn người vây kín đường, khung cảnh tiễn đưa chen lấn hỗn loạn - Ảnh 6
Người dân và YouTuber tập trung đông tại buổi lễ tiễn đưa - Ảnh: Internet

Trước đó, trưa ngày 5/3, thông tin cố NS Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật đã để lại sự tiếc thương, đau xót trong lòng những người ở lại. Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng và hưởng thọ 65 tuổi.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền khóc đến ngất xỉu trong đêm cuối tiễn biệt NSƯT Vũ Linh

Nghệ sĩ Ngọc Huyền khóc đến ngất xỉu trong đêm cuối tiễn biệt NSƯT Vũ Linh

Khi đang hát tiễn NSƯT Vũ Linh vào đêm cuối tang lễ, Ngọc Huyền bất ngờ bật khóc rồi ngất xỉu ngay trên sân khấu.

Xem thêm
Từ khóa:   lễ động quan NS Vũ Linh NS Vũ Linh qua đời NS Vũ Linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 7 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 28 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 32 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang