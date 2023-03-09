Tại nơi tổ chức tang lễ, từ rất sớm, người dân và khán giả đã có mặt để theo dõi buổi lễ.
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Những ngày qua, tang lễ của NSƯT Vũ Linh nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Đông đảo người hâm mộ và đồng nghiệp, bạn bè gần xa đổ về thắp nén hương đưa tiễn cố nghệ sĩ đoạn đường cuối cùng.
Sau 3 ngày diễn ra lễ viếng thì đến trưa nay (9/3), lễ động quan của cố NS Vũ Linh được diễn ra. Sau các nghi thức, linh cữu của "ông hoàng cải lương" sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên (Bình Dương). Trong ngày cuối của đám tang, rất đông người dân đã tập trung kín cả con đường để tiễn đưa cố nghệ sĩ.
Theo ghi nhận của Thể thao và văn hóa tại nơi tổ chức tang lễ, từ rất sớm, người dân và khán giả đã có mặt để theo dõi buổi lễ. Lực lượng chức năng cũng phải có mặt để ổn định trật tự, phân luồng giao thông.
Tuy nhiên, vì lượng người đến vô cùng đông, mất kiểm soát nên tại buổi lễ động quan đã xuất hiện tình trạng xô đẩy, chen lấn. Không chỉ vậy, nhiều YouTuber còn chen lấn, cố ép bảo vệ để chạy theo quay chiếc xe chở linh cữu của cố nghệ sĩ khiến buổi lễ tiễn đưa trở nên hỗn loạn.
Trước đó, trưa ngày 5/3, thông tin cố NS Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật đã để lại sự tiếc thương, đau xót trong lòng những người ở lại. Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng và hưởng thọ 65 tuổi.