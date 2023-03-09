Những ngày qua, tang lễ của NSƯT Vũ Linh nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Đông đảo người hâm mộ và đồng nghiệp, bạn bè gần xa đổ về thắp nén hương đưa tiễn cố nghệ sĩ đoạn đường cuối cùng.

Bình Tinh, Vũ Luân – con nuôi của NS Vũ Linh nghẹn ngào cầm bài vị và di ảnh của người cha quá cố - Ảnh: Internet

NS Thoại Mỹ lộ rõ vẻ đau buồn, đôi mắt sưng do khóc nhiều trong những ngày diễn ra lễ viếng cố NS Vũ Linh - Ảnh: Internet

Sau 3 ngày diễn ra lễ viếng thì đến trưa nay (9/3), lễ động quan của cố NS Vũ Linh được diễn ra. Sau các nghi thức, linh cữu của "ông hoàng cải lương" sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên (Bình Dương). Trong ngày cuối của đám tang, rất đông người dân đã tập trung kín cả con đường để tiễn đưa cố nghệ sĩ.