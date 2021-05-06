Các dấu hiệu các "đức lang quân" hay ngoại tình cũng được "vạch trần" như: Hay cười một mình, hay hát trong phòng tắm, thỉnh thoảng thở dài, bất ngờ sốt sắng trong ngày 8/3 và ngày sinh nhật vợ… Đây được cho là bằng chứng hiển nhiên tố cáo chồng đang "nghiêng ngã".

Nổi tiếng với các phát ngôn và câu chuyện thâm thúy về hôn nhân gia đình, mới đây, đạo diễn Lê Hoàng lại khiến cộng đồng chú ý với một câu chuyện "ngụ ngôn" về việc "Chồng ngoại tình". Theo đó, vị đạo diễn cho rằng, đàn ông có hàng trăm cách ngoại tình rất tinh vi. Không chỉ vậy, cảnh mài rây còn được cho là "luôn miệt mài nghiên cứu, học hỏi trong vấn đề này, và luôn phổ biến kinh nghiệm cho nhau".

Với việc ngoại tình, mượn vai một người vợ có chồng "lăng nhăng" nhưng có cách ứng xử khôn ngoan với chồng, ông cho rằng, bài thuốc "chữa bệnh" hữu hiệu là "Lờ đi. Chả ngại gì làm to chuyện, chả dại gì đẩy chồng ta vào xu thế đối đầu công khai".

PHỎNG VẤN MỘT BÀ CÓ CHỒNG NGOẠI TÌNH

PV: Thưa bà, bắt đầu từ lúc nào bà phát hiện ra ông nhà phạm tội?

Bà vợ: Tư vài tháng nay, tôi tóm được lão.

PV: Bà bắt quả tang hay bắt từ từ?

Bà vợ: Cả hai. Tuy tôi chưa nhìn thấy cô kia, chưa thấy lão cầm tay, cầm chân hay cầm thứ gì của cô ả, nhưng tôi tin rằng mình đã đúng 100%.

PV: Căn cứ vào đâu? Thưa bà, Bà cần biết trong thời điểm hiện nay, kết án sai một người là phức tạp lắm, đặc biệt khi người đấy là… bố của các con mình.

Bà vợ: Tôi biết thế chứ. Nhưng làm sao có thề nhầm được.

PV: Đàn ông thông minh lắm, thưa bà. Họ có hàng trăm cách ngoại tình rất tinh vi. Đã thế, họ còn luôn miệt mài nghiên cứu, học hỏi trong vấn đề này, và luôn phổ biến kinh nghiệm cho nhau.

PV: Nhưng đàn bà cũng không phải ngốc. Và họ cũng phổ biến kinh nghiệm cho nhau, đoàn kết với nhau chả kém gì.

Lão chồng tôi cứ tưởng mình khôn, và tôi cứ để cho lão yên chí như thế vì không nên tước mất sạch sẽ tự tin của một đàn ông. Nhưng tôi biết thừa lão đang có bồ vì những tín hiệu cực nhỏ, nhỏ đến li ti mà lão không khi nào giấu được.

PV: Ví dụ như thế nào thưa bà?

Bà vợ: Lão hay cười một mình. Lão đột nhiên hay hát trong phòng tắm. Lão thỉnh thoảng thở dài, lão bất ngờ sốt sắng trong ngày 8/3 và ngày sinh nhật vợ… tất cả những hành động như vậy là bằng chứng hiển nhiên, không thể nào bác bỏ.

PV: Rồi sao nữa?

Bà vợ: Rồi tôi cứ... để im.

PV: Để im?

Bà vợ: Đúng. Rất nhiều phim, rất nhiều sách vở viết khi vợ tóm được chồng ngoại tình sẽ làm ầm lên. Tôi tin chắc đó là những sách, những phim vớ vẩn. Chỉ những bà vợ ngu ngốc mới hành động kiểu đó.

PV: Còn bà là vợ sáng suốt sao?

Bà vợ: Đúng. Tôi, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu“ những nguyên tắc sau đây:

1- Ngoại tình là bệnh mãn tính của đàn ông nhưng ưu điểm của bệnh này là sẽ giảm dần theo tuổi tác.

2- Phần lớn, các ông chồng chỉ dám ngoại tình vớ vẩn, như chú mèo chỉ ăn vụng mấy món con con.

3- Theo thời gian, nếu chồng mình không chán nó thì nó cũng chán chồng mình.

4- Tất cả “chúng” đều vừa ngoại tình vừa sợ.

5- Không phải thiệt hại tinh thần nào cũng kèm theo thiệt hại vật chất.

Căn cứ vào những nguyên tắc ấy, dựa trên hiểu biết rằng lão chồng mới ngoại tình lần đầu, tôi bèn đề ra đối sách của mình.

PV: Là lờ đi.

Bà vợ: Phải. Lờ đi. Chả ngại gì làm to chuyện, chả dại gì đẩy chồng ta vào xu thế phản đối đầu công khai.

PV: A ha, Bà hèn!

Bà vợ: Chẳng hề hèn. Tôi khôn. Khôn vì mấy lý do.

1- Tôi cũng “xài” lão khá lâu, những gì tươi mới cũng gặt hái được hết rồi.

2- Nếu cứ bắt lão nhận, rồi tiếp theo sẽ ra sao? Tử hình à? Tù chung thân à? Chặt ra nhiều khúc à? Tiếc là không như thế.

3- Nếu mình chém giết “con” này, sẽ nảy ra “con” khác mà thôi.

Chi bằng cố tình ra vẻ không biết, tạo cơ hội cho lão phê và tự phê, tạo điều kiện cho lão phấn đấu quay về với gia đình.

PV: Hay.

Bà vợ: Ngoài ra, khôn khéo kết hợp với các biện pháp siết chặt hầu bao, nhẹ nhàng nhường những khoản chi tiêu gia đình cho lão giải quyết, khiến lão cạn kiệt về tài chính dẫn tới cạn kiệt về sức lực.

PV: Chính xác.

Bà vợ: Phân công lão thật chi tiết trong các việc đón đưa con cái đi học để lão cạn kiệt nốt thời gian. Tươi cười, dịu dàng nhưng thỉnh thoảng nói xa xôi khiến lão chột dạ, lo lắng, trong bồn chồn thường trực, không có một phút thanh thản tâm hồn.

PV: Tuyệt.

Bà vợ: Kiếm những bộ phim có cảnh ngoại tình và gây ra án mạng cho lão xem (những bộ phim ấy vô cùng nhiều), tìm những bài báo do ngoại tình mà giết nhau cho lão đọc (những bài báo như thế còn nhiều hơn). Tóm lại, làm cho tâm trí lão luôn luôn báo động thường trực, luôn luôn day dứt và khiếp đảm thường xuyên.

PV: Bà thật nham hiểm, thưa bà.

Bà vợ: Nhà báo tưởng chỉ có chiến tranh mới có tính toán sao? Chỉ có cướp nhà băng mới cần mưu mô sao? Đối phó với chồng ngoại tình cũng thế. Tôi tuyên bố trước toàn thế giới, nhân danh một bà vợ có trí thức, và có kinh nghiệm, chữa bệnh ngoại tình là phải kết hợp giữa Đông Y và Tây Y, kết hợp nhuần nhuyễn giữa uống thuốc, ăn kiêng, đánh đập, xoa bóp, giải phẫu, nghỉ ngơi. Bệnh ngoại tình, về bản chất là một bệnh tâm thần, phải kiên nhẫn, phải biết cách ly bệnh nhân thật nhẹ nhàng. Không nóng vội, không được áp dụng những biện pháp cực đoan.

PV: Hậu quả là sau mấy tháng chữa bệnh, ông nhà ra sao?

Bà vợ: Về nội khoa thì tôi không biết vì không có cách gì nhìn vào gan ruột lão ta. Nhưng về ngoại khoa thì bệnh bớt hẳn. Lão ở nhà thường xuyên, đưa đón vợ con thường xuyên và không còn thấy nghe điện thoại.

PV: Bà ơi, nhỡ đó là một cách đối phó tinh vi.

Bà vợ: Cũng có thể. Tôi hiểu đàn ông cực kỳ nhạy bén, nhiều khi còn là diễn viên, kịch sĩ bậc thầy. Nhưng tôi tin vào linh cảm của mình. Lão đã hoặc đang trên đà hoàn lương.

PV: Qua trường hợp của mình. Bà rút ra điều gì cho chị em phụ nữ?

Bà vợ: Ngoại tình là một món ăn nhìn thì ngon nhưng thực ra chóng chán.

Và hãy bình tĩnh, để lão ăn vài miếng lão sẽ tự nhè ra.

Tuyệt đối không để đàn ông bị tổn thương hoặc tự ái, đẩy họ đến chỗ phải đối diện công khai. Nếu xảy ra như thế, đàn ông sẽ nổi máu anh hùng, vỗ ngực xông lên và thế là hy sinh, cả vợ con cũng chết theo.

Tất nhiên, sự tha thứ cũng tuỳ mức độ, tuỳ cấp dộ, tuỳ vào các yếu tố như phạm tội lần đầu hay tái phạm, phạm tội do bị kích động hay có tính toán, phạm tội một mình hay bị lôi kéo, phạm tội vì ngây thơ hay vì bản chất côn đồ.

Các bà vợ tốt nhất phải vừa là luật sư vừa là quan toà, vừa là kẻ thăm nuôi vừa là cai ngục, tội phạm ngoại tình mới thành khẩn cải tạo, không có khả năng đào thoát cũng không có ý định ngoan cố chống cự đến cùng.

PV: Theo bà thì tội ngoại tình hàng năm có nên xét đặc xá hay không?

Bà vợ: Nên. Nhưng khác với các tội thường, khi đặc xá phạm nhân ngoại tình, ta không công bố. Ta phải duy trì cho “chúng” cảm giác có thể bị bắt lại thường xuyên.

PV: Câu hỏi cuối cùng, thưa bà, có nên đối phó với ngoại tình bằng cách… ngoại tình không?

Bà vợ: Tôi xin trả lời điều ấy vào dịp khác!