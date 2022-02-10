Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về sự cố sửa mũi hỏng, thừa nhận "nghiện dao kéo", cứ 10 ngày là phải đi thẩm mỹ một lần

Hậu trường 10/02/2022 14:34

Không chỉ thẳng thắn chia sẻ về sự cố hỏng mũi giả của mình, Lê Dương Bảo Lâm còn tự thừa nhận bản thân bị "nghiện dao kéo" chỉ sau Lê Giang.

 Sở hữu ngoại hình không vượt trội nhưng ấn tượng và tính cách duyên dáng, Lê Dương Bảo Lâm sau khi đăng quang Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 nhanh chóng trở thành gương mặt đắt show trên sóng truyền hình. Vì có ngoại hình không được đẹp, thế nên, nam diễn viên thường xuyên tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ và không ngần ngại thừa nhận điều này. 

Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về sự cố sửa mũi hỏng, thừa nhận 'nghiện dao kéo', cứ 10 ngày là phải đi thẩm mỹ một lần - Ảnh 1

Trong một chương trình, Lê Dương Bảo Lâm cho biết năm 2007 anh từng thi trượt trường Sân khấu Điện ảnh chỉ vì ngoại hình xấu xí. Để có tiền thay đổi ngoại hình, nam diễn viên hài đã bán dây chuyền của mẹ lấy 10 triệu đồng làm mũi, vay bạn 3 triệu đồng trả viện phí và chờ đợt thi mới để thể hiện bản thân. Sau đó, nam diễn viên thi đậu và nhận ra được sự khác biệt nếu mình có ngoại hình tốt hơn.

Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về sự cố sửa mũi hỏng, thừa nhận 'nghiện dao kéo', cứ 10 ngày là phải đi thẩm mỹ một lần - Ảnh 2
Ngoại hình thời còn đi học của Lê Dương Bảo Lâm (Ảnh: FBNV)

Trên một sóng truyền hình khác, nam danh hài cũng không hề ngần ngại liệt kê hết toàn bộ những điểm đã phãu thuật trên gương mặt và cho biết mình bị "nghiện dao kéo": "Thực sự cái này em chia sẻ thật, mắt em làm 1 miếng, mũi em chống 1 miếng, môi em tiêm 1 miếng, răng sứ nguyên hàm, nói chung hầu như cái gì em cũng làm. Em cũng nghiện thẩm mỹ luôn rồi, chỉ sau chị Lê Giang".

Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về sự cố sửa mũi hỏng, thừa nhận 'nghiện dao kéo', cứ 10 ngày là phải đi thẩm mỹ một lần - Ảnh 3

Nam diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ những sự cố bị hỏng mũi giả của mình: "Trong thời gian chờ đợi sau thẩm mỹ, em có tập thể thao, chạy marathon cho cơ thể đẹp hơn nhưng vô tình lại làm sống mũi bị tụt xuống nhọn như bà phù thủy nên phải rút ra lần nữa làm lần thứ 2".

Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ rằng mỗi năm có mẫu răng sứ nào mới ra là anh... cưa hết răng cũ đi thay hàm khác. Nam diễn viên còn thêu chân mày, nhấn mí mở tròng, xăm mí, tẩy môi thâm. Từng có thời điểm, cứ 10 ngày là anh phải đi thẩm mỹ một lần, cưa hết răng cũ đi thay răng mới.

 

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