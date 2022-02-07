Mới đây, trong khi phát sóng trực tiếp cùng trò chuyện cùng khán giả vào ngày đầu năm mới, nam danh hài Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục thông báo chuyện buồn. Anh buồn rầu cho biết dượng tư trong gia đình vừa trút hơi thở cuối cùng cách bà nội 2 ngày. Hiện tại, gia đình của anh đang vô cùng đau buồn khi liên tục có người ra đi trong ngày đầu năm mới.

Nam danh hài đau lòng chia sẻ: "Lâm từng chứng kiến chuyện của chị Bình Tinh trải qua xong Lâm từng nói sao có người khổ vậy trời, sao mà có thể chịu được những chuyện như vậy nhưng hôm nay Lâm lại phải trải qua chuyện này. Mùng 3 bà nội mất, hôm sau dượng 4 cũng đột ngột ra đi".