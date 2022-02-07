Mới đây, nam danh hài Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục thông báo chuyện buồn người thân trong gia đình vừa trút hơi thở cuối cùng cách bà nội 2 ngày.
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Mới đây, trong khi phát sóng trực tiếp cùng trò chuyện cùng khán giả vào ngày đầu năm mới, nam danh hài Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục thông báo chuyện buồn. Anh buồn rầu cho biết dượng tư trong gia đình vừa trút hơi thở cuối cùng cách bà nội 2 ngày. Hiện tại, gia đình của anh đang vô cùng đau buồn khi liên tục có người ra đi trong ngày đầu năm mới.
Nam danh hài đau lòng chia sẻ: "Lâm từng chứng kiến chuyện của chị Bình Tinh trải qua xong Lâm từng nói sao có người khổ vậy trời, sao mà có thể chịu được những chuyện như vậy nhưng hôm nay Lâm lại phải trải qua chuyện này. Mùng 3 bà nội mất, hôm sau dượng 4 cũng đột ngột ra đi".
Bên cạnh đó, anh cũng đau lòng khi nhìn thấy mẹ của mình vào những ngày đầu năm mới mà toàn đi chợ mua đồ đám tang. Anh nghẹn ngào tâm sự: "Mẹ ruột của Lâm bà tội nghiệp lắm những ngày đầu năm mới mà toàn đi chợ mua đồ đám tang không à, nhiều chuyện buồn lắm nhưng mà Lâm không dám kể sợ mọi người nói này nói kia, nói Lâm cố tình kể để gây chú ý nhưng thật sự bây giờ Lâm đang rất buồn vì mọi chuyện cứ đến dồn dập làm mọi người không thể đau buồn hơn".
Trước đó, vào ngày mùng 3 tết, nam danh hài Lê Dương Bảo Lâm đau đớn chia sẻ trên trang cá nhân thông tin bà nội anh đã trút hơi thở cuối cùng. Nam diễn viên không khỏi bang hoàng khi gia đình anh vừa sum vầy, gửi lời chúc tết và bà nội anh vẫn khỏe mạnh, vui vẻ bên con cháu.
Sau khi biết gia đình Lê Dương Bảo Lâm gặp chuyện buồn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn đến nam danh hài. Bên cạnh những lời chia buồn, ai nấy cũng mong muốn rằng anh cùng gia đình có thể cố gắng vượt qua nỗi mất mát này.