Lê Âu Ngân Anh phản ứng khi bị trả lại đơn xin thi quốc tế: 'Cho dù người ta có cố kéo tôi xuống, tôi sẽ tiến về phía trước'

Trước tin Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lại đơn xin cấp phép đi thi Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh đăng tải một bài viết khá tâm trạng trên Facebook.
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Sau thời gian yên ắng, mới đây Lê âu Ngân Anh bất ngờ gửi đơn xin cấp phép đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2018. Người đẹp cho biết đã nhận được thư mời từ phía ban tổ chức cuộc thi này và đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho ngày lên đường. Tuy nhiên, sáng 6/12 phía Cục nghệ thuật biểu diễn đã có phản hồi chính thức về vụ việc. Cụ thể, đại diện cơ quan này cho biết đã trả lại hồ sơ cho Ngân Anh do không đủ điều kiện được cấp phép đi thi.
“Hiện tại, hồ sơ xin cấp phép của Lê Âu Ngân Anh cũng đang thiếu nhiều giấy tờ. Tuy nhiên, vì không cấp phép nên Cục sẽ trả lại cho cô ấy. Về các lý do vì sao không cấp phép, chúng tôi sẽ có sự rà soát về các thông tin liên quan đến Lê Âu Ngân Anh và cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 để trả lời cho các bên liên quan”, phản hồi từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn được đăng trên tờ Thanh Niên.
Trước thông tin này, Lê Âu Ngân Anh tỏ ra khá bình thản. Vài giờ trước, cô đăng một loạt ảnh được chụp ở vương quốc Anh - nơi người đẹp đang theo học chương trình thạc sĩ. Trả lời bình luận của bạn bè, Hoa hậu Đại dương cho biết đang bận thi cử nên sẽ nán lại ở đây khoảng một tuần. Tuy không đề cập gì đến việc Cục nghệ thuật biểu diễn trả lại đơn xin cấp phép nhưng Lê Âu Ngân Anh khẳng định sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước.
"Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn bình thường, cảm nhận bầu khí quyển lạnh cóng của mùa đông lúc bình minh, có bữa sáng nhanh chóng rồi đi học để chuẩn bị cho nhóm trình diễn. Cho dù người ta có cố kéo tôi xuống, tôi sẽ tiến về phía trước", Lê Âu Ngân Anh tâm sự.