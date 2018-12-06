Lê Âu Ngân Anh phản ứng khi bị trả lại đơn xin thi quốc tế: 'Cho dù người ta có cố kéo tôi xuống, tôi sẽ tiến về phía trước'

Sau thời gian yên ắng, mới đây Lê âu Ngân Anh bất ngờ gửi đơn xin cấp phép đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2018. Người đẹp cho biết đã nhận được thư mời từ phía ban tổ chức cuộc thi này và đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho ngày lên đường. Tuy nhiên, sáng 6/12 phía Cục nghệ thuật biểu diễn đã có phản hồi chính thức về vụ việc. Cụ thể, đại diện cơ quan này cho biết đã trả lại hồ sơ cho Ngân Anh do không đủ điều kiện được cấp phép đi thi.

“Hiện tại, hồ sơ xin cấp phép của Lê Âu Ngân Anh cũng đang thiếu nhiều giấy tờ. Tuy nhiên, vì không cấp phép nên Cục sẽ trả lại cho cô ấy. Về các lý do vì sao không cấp phép, chúng tôi sẽ có sự rà soát về các thông tin liên quan đến Lê Âu Ngân Anh và cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 để trả lời cho các bên liên quan”, phản hồi từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn được đăng trên tờ Thanh Niên.