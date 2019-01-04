Lê Âu Ngân Anh khởi kiện cục NTBD, chuẩn bị lên đường đi thi Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines

Hậu trường 04/01/2019 15:41

Dù bị Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) từ chối đơn xin cấp phép đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 nhưng Lê Âu Ngân Anh quyết không chấp nhận.

Chiều 4/1, đại diện truyền thông phía Lê Âu Ngân Anh tiết lộ với báo chí rằng Hoa hậu Đại dương đã nhờ luật sự khởi kiện Cục NTBD vì làm trái luật, không cấp phép cho cô đi thi Hoa hậu Liên lục địa diễn ra tại Philippines từ ngày 8-27/1.

"Để đảm bảo các quyền hợp pháp của mình, Lê Âu Ngân Anh đã ủy quyền cho luật sư riêng làm hồ sơ khởi kiện Cục NTBD", đại diện truyền thông của Lê Âu Ngân Anh cho biết.

Cùng với quyết định này, Lê Âu Ngân Anh vẫn sẽ lên đường đi thi Hoa hậu Liên lục địa vào ngày 8/1 tới mà không cần đến sự cho phép từ phía Cục NTBD. 

Lê Âu Ngân Anh khởi kiện cục NTBD, chuẩn bị lên đường đi thi Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh cho rằng Cục NTBD đã làm không đúng luật nên sẽ không tuân theo - Ảnh: FBNV

Được biết vào ngày 17/12/2018, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới (đơn vị thay Ngân Anh gửi đơn xin cấp phép đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2018) nhận được công văn số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD với nội dung không cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018, với lý do: Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung đã không hủy bỏ kết quả thi đối với Lê Âu Ngân Anh vì theo quan điểm của Cục NTBD là Lê Âu Ngân Anh vi phạm quy chế thi) theo yêu cầu của Cục NTBD; do đó, Cục NTBD không có căn cứ để chấp nhận hồ sơ của Lê Âu Ngân Anh.

Phía Lê Âu Ngân Anh cho rằng văn bản số 806 là một quyết định hành chính trái luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người đẹp. Do đó với cô văn bản này là vô hiệu.

Lê Âu Ngân Anh khởi kiện cục NTBD, chuẩn bị lên đường đi thi Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh đang chuẩn bị lên đường đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 vào ngày 8/1 tới - Ảnh: FBNV
Lê Âu Ngân Anh khởi kiện cục NTBD, chuẩn bị lên đường đi thi Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines - Ảnh 3
Nhan sắc hiện tại của Lê Âu Ngân Anh sau một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương - Ảnh: FBNV

Trước đó, Lê Âu Ngân Anh đã tự tay viết đơn xin Cục NTBD cấp phép cho đi thi Miss Miss Intercontinental 2018 (Hoa hậu Liên lục địa 2018). 

“Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, tôi đã nhận được một số lời mời tham dự các cuộc thi nhan sắc thế giới, nhưng ở thời điểm đó, tôi biết mình cần có thêm thời gian. Trong hơn một năm qua, tôi đã lắng nghe những góp ý của công chúng và các chuyên gia để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Và tới hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ là một đại diện mạnh của Việt Nam tại Miss Intercontinental 2018”, Lê Âu Ngân Anh viết trong đơn.

Tuy nhiên, Phía cơ quan này cho biết không thể cấp phép đi thi cho Lê Âu Ngân Anh. Bởi vào tháng 4.2018, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định Lê Âu Ngân Anh đã không còn là Hoa hậu Đại dương sau những văn bản yêu cầu công ty TNHH Võ Việt Chung hủy kết quả của người đẹp.

Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang?

Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang?

Sau một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đã thay đổi rất nhiều từ vóc dáng cho đến gương mặt.

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Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Cục nghệ thuật biểu diễn Hoa hậu Liên lục địa 2018

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