Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang?

Hậu trường 30/12/2018 15:57

Sau một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh đã thay đổi rất nhiều từ vóc dáng cho đến gương mặt.

Việc Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương vào năm 2017 mang đến không ít ồn ào. Sau khoảng thời gian dài chịu áp lực, người đẹp sinh năm 1995 bất ngờ rút khỏi showbiz để theo học chương trình thạc sĩ tại vương quốc Anh. Những tưởng Hoa hậu Đại dương sẽ từ bỏ ý định phát triển sự nghiệp ở làng giải trí và quyết tâm theo đuổi con đường học vấn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây cô bắt đầu trở lại với hình ảnh mới lạ gây bất ngờ cho khán giả. Đi kèm với đó, Ngân Anh cũng gửi đơn xin cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép đi thi nhan sắc quốc tế nhưng không nhận được phản hồi như mong muốn. Dù vậy, mỹ nhân Tiền Giang vẫn khá tự tin về vẻ ngoài hiện tại của mình. Trên trang cá nhân, Ngân Anh thường xuyên khoe ảnh chụp cận mặt khoe nụ cười tỏa nắng sau khi tháo niềng răng. Có thể thấy, nhan sắc Hoa hậu Đại dương thay đổi rất nhiều so với lúc vừa đăng quang. Tuy nhiên nhiều người cho rằng vẻ đẹp này vẫn quá bình thường và chưa đủ để chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 1
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 2
Gương mặt Lê Âu Ngân Anh thay đổi rất nhiều sau một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: FBNV
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 3
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 4
Dù đã cố gắng cải thiện bản nhưng cho đến hiện tại Ngân Anh vẫn không được cấp phép đi thi quốc tế - Ảnh: FBNV
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 5
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 6
Một năm qua, Ngân Anh nỗ lực rất nhiều để mong dư luận công nhận mình là Hoa hậu Đại dương - Ảnh: FBNV
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 7
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 8
Ngân Anh đã đi niềng răng để có được nụ cười thoải mái như hiện tại - Ảnh: FBNV
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 9
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 10
Sự kiên nhẫn của Lê Âu Ngân Anh suốt một năm qua khiến nhiều người phải khâm phục - Ảnh: FBNV
Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh thay đổi ra sao sau một năm đăng quang? - Ảnh 11
Sau khi niềng răng, Lê Âu Ngân Anh đã tự tin khoe nụ cười trắng sáng - Ảnh: FBNV

Một năm qua, Lê Âu Ngân Anh nỗ lực rất nhiều để thay đổi bản thân nhằm xoa dịu dư luận. Cách đây ít lâu, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương cũng tung loạt ảnh chụp bằng cấp của người đẹp để chứng minh cô hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị. Dù vậy, cho đến thời điểm này khán giả vẫn không chịu chấp nhận Lê Âu Ngân Anh trên cương vị Hoa hậu. Phía cơ quan có thẩm quyền cũng không cấp phép cho Ngân Anh đi thi quốc tế vì cho rằng cô đã bị yêu cầu trả vương miện từ lâu.

Lê Âu Ngân Anh đang ở đâu giữa ồn ào xin phép thi Miss Intercontinental 2018?

Lê Âu Ngân Anh đang ở đâu giữa ồn ào xin phép thi Miss Intercontinental 2018?

Như tin đã đưa, ngày 4/12, Lê Âu Ngân Anh gửi hồ sơ xin phép tham dự Miss Intercontinental 2018 (Hoa hậu Liên lục địa 2018) đến Cục NTBD. Ngay lập tức sự việc này đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều.

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