Sau khi hạ sinh con gái đầu lòng vào sáng 15/5, hiện tại sức khỏe của diễn viên Lan Phương đã ổn định. Mới đây, cô vừa đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ cảm xúc trong ngày đặc biệt của đời mình. Bài viết có tựa đề: “Nhật ký ngày em ra đời”.

Lan Phương viết lại nhật ký sinh con - Ảnh: FBNV

Lan Phương kể: “Mẹ tỉnh dậy mắt còn hơi sưng vì tối qua mẹ khóc vì chẳng rõ nguyên do. Có thể mẹ vừa sợ, vừa lo lắng, vừa cảm thấy chưa sẵn sàng cho ngày em ra đời. Nhưng may daddy an ủi mẹ nói rằng mọi chuyện rồi sẽ rất tuyệt vời, rằng ngày mẹ nói với daddy là mẹ mang thai em, daddy đã rất hạnh phúc và đã sẵn sàng cùng mẹ vượt qua thời gian mang thai đầy nặng nhọc để đón em ra đời… rồi mẹ hết khóc, ngủ thiếp đi trong tay daddy…