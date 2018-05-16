Lan Phương chính thức hé lộ dung mạo con gái vừa sinh: Vẻ đẹp lai Tây 'đốn tim' nhiều người

Một ngày sau khi hạ sinh con gái đầu lòng, Lan Phương đã chính thức chia sẻ hình ảnh "thiên thần nhỏ" vào chiều 16/5.

Sáng 15/5, diễn viên Lan Phương đã hạ sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ. Người đẹp sinh năm 1983 không thể sinh thường do ngôi thai ngược và gặp một số vấn đề về sức khỏe trong thai kỳ. Con gái Lan Phương và chồng Tây chào đời với cân nặng 3,35kg, chiều dài 50cm và được đặt tên là Lina Linh Duffy.

Sau 1 ngày nằm viện, mới đây Lan Phương đã chính thức hé lộ dung mạo "thiên thần nhỏ" trên trang cá nhân. Nữ diễn viên Cả một đời ân oán vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại những giây phút thiêng liêng được làm mẹ.

"Một ngày nằm bên cạnh cơ thể bé bỏng ấy, lắng nghe tiếng kêu nho nhỏ, cảm nhận em vùi đầu vào ngực mẹ, mình mới cảm thấy cuộc sống thật kì diệu. Mình biết ơn anh và tạo hoá đã mang con đến bên mình...

Thiên thần nhỏ Lina Linh Duffy xin chào thế giới. Em 1 ngày tuổi và đang háo hức khám phá thế giới này. Bố mẹ, ông bà yêu em lắm. Chúng ta thực sự là một gia đình hoàn chỉnh rồi. Sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp cùng nhau con nhé. Mẹ yêu con rất nhiều!", Lan Phương viết.

Lan Phương chia sẻ niềm hạnh phúc được làm mẹ - Ảnh: FBNV

Con gái Lan Phương sở hữu nét đẹp lai Tây với sống mũi cao giống bố, nhiều người gọi em là 'thiên thần nhỏ' - Ảnh: FBNV

Trước ngày lâm bồn, Lan Phương và chồng Tây đã đi đăng ký kết hôn - Ảnh: FBNV

Lan Phương sinh con gái đầu lòng với chồng Tây Nữ diễn viên 'Cả một đời ân oán' sinh mổ tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội vào sáng 15/5.

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