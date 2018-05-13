Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m

Hậu trường 13/05/2018 07:45

Nhìn Lan Phương chụp ảnh bên chồng Tây, nhiều người cứ ngỡ trái đất đang nghiêng về một phía.

Tuy không phải là nấm lùn của showbiz nhưng Lan Phương trông như người tí hơn mỗi khi sánh bước bên chồng sắp cưới. Cô thừa nhận chỉ đứng tới nách ông xã nhưng rất tự hào về điều này. Lan Phương từng tâm sự, yêu người cao có rất nhiều cái lợi, được che chở cả về nghĩa đen lẫn bóng. Điều tuyệt vời nhất là những khi đi đâu đông đúc, nữ diễn viên sẽ được chồng bế lên xem toàn cảnh.

Thời gian đầu mới yêu, người đẹp sinh năm 1983 luôn cảm thấy hụt hẫng và ngại ngùng về chiều cao của bạn trai. Mãi đến hơn một tháng sau cô mới quen dần và không còn cảm thấy lúng túng khi đi bên anh. Trải qua nhiều chuyện, Lan Phương đã thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc mà không còn dè chừng như trước đây. Tuy vậy, sự Khác biệt lớn về chiều cao vẫn khiến họ gặp nhiều khó khăn khi đứng chung một khung hình

Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 1
Lan Phương trông như em bé khi chụp ảnh bên chồng Tây - Ảnh: FBNV
Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 2
Tuy lệch nhau về chiều cao nhưng trông họ vẫn rất đẹp đôi - Ảnh: FBNV
Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 3
Lan Phương hạnh phúc vì được chồng chăm sóc chu đáo trong suốt thai kỳ - Ảnh: FBNV
Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 4
Khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Lan Phương khi mặc đồ bơi - Ảnh: FBNV
Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 5
Dù chưa có đám cưới chính thức nhưng Lan Phương vẫn hài lòng với lựa chọn của mình - Ảnh: FBNV
Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 6
Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 7
Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 8
Những khoảnh khắc 'chồng thấp vợ cao' siêu đáng yêu của vợ chồng Lan Phương - Ảnh: Internet
Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 9
Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 10
Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m - Ảnh 11
Vợ chồng Lan Phương dự kiến đón con đầu lòng vào ngày 15/5 tới - Ảnh: Internet
Đứng chưa tới nách chồng, Lan Phương cao tay dùng một câu nói đập tan mọi lời dị nghị

Đứng chưa tới nách chồng, Lan Phương cao tay dùng một câu nói đập tan mọi lời dị nghị

Tuy thua bạn đời khá nhiều về chiều cao nhưng Lan Phương không ngại ngùng hay tự ti. Ngược lại, cô cảm thấy vô cùng an tâm khi ở bên chồng.

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