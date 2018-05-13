Muốn vẹo cổ khi ngắm những khoảnh khắc Lan Phương bên chồng Tây cao hơn 2m

Nhìn Lan Phương chụp ảnh bên chồng Tây, nhiều người cứ ngỡ trái đất đang nghiêng về một phía.
- Bà bầu Lan Phương khệ nệ ôm bụng dạo phố vẫn giữ nét xinh đẹp ít ai bì
- Hình ảnh Lan Phương nhỏ bé nhưng luôn hạnh phúc bên chồng Tây cao 2m
Tuy không phải là nấm lùn của showbiz nhưng Lan Phương trông như người tí hơn mỗi khi sánh bước bên chồng sắp cưới. Cô thừa nhận chỉ đứng tới nách ông xã nhưng rất tự hào về điều này. Lan Phương từng tâm sự, yêu người cao có rất nhiều cái lợi, được che chở cả về nghĩa đen lẫn bóng. Điều tuyệt vời nhất là những khi đi đâu đông đúc, nữ diễn viên sẽ được chồng bế lên xem toàn cảnh.
Thời gian đầu mới yêu, người đẹp sinh năm 1983 luôn cảm thấy hụt hẫng và ngại ngùng về chiều cao của bạn trai. Mãi đến hơn một tháng sau cô mới quen dần và không còn cảm thấy lúng túng khi đi bên anh. Trải qua nhiều chuyện, Lan Phương đã thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc mà không còn dè chừng như trước đây. Tuy vậy, sự Khác biệt lớn về chiều cao vẫn khiến họ gặp nhiều khó khăn khi đứng chung một khung hình