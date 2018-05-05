Đứng chưa tới nách chồng, Lan Phương cao tay dùng một câu nói đập tan mọi lời dị nghị

Tuy thua bạn đời khá nhiều về chiều cao nhưng Lan Phương không ngại ngùng hay tự ti. Ngược lại, cô cảm thấy vô cùng an tâm khi ở bên chồng.

Đang ở tháng cuối của thai kỳ nhưng Lan Phương vẫn chăm chỉ đi chụp ảnh đề lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất. Mới đây, ngược đẹp tung lên trang cá nhân loạt ảnh được chồng Tây nâng niu như công chúa khiến ai cũng ghen tỵ.

Lan Phương hạnh phúc khi được chồng Tây quan tâm chu đáo - Ảnh: FBNV

Tuy lệch nhau về chiều cao nhưng trông họ rất đẹp đôi - Ảnh: FBNV

Tuy chỉ đứng tới nách bạn đời nhưng Lan Phương không cảm thấy tự ti. Cô tìm được cảm giác an toàn tuyệt đối để gửi gắm cả cuộc đời mình.

“Cảm giác đứng tới nách là thế này đây, nhưng được cái lúc nào cũng được giữ chắc chắn, không thể nào ngã được”, Lan Phương tự hào về chồng.

Trước đây, Lan Phương từng tâm sự rằng yêu người cao rất có lợi. Mỗi lần đi chơi, xem ca nhạc hay cần lấy thứ gì đó trên cao, nữ diễn viên sẽ được chồng bế lên mà không cần phải leo trèo như bao người.

Lan Phương chụp rất nhiều ảnh để lưu giữ thời gian mang bầu - Ảnh: FBNV

Lan Phương đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày lâm bồn - Ảnh: FBNV

Bà bầu Lan Phương khệ nệ ôm bụng dạo phố vẫn giữ nét xinh đẹp ít ai bì Nữ diễn viên phim "Cả một đời ân oán" đang vào những tháng cuối của thai kỳ, tuy nhiên cô vẫn giữ được ngoại hình xinh đẹp ít ai bì kịp.

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