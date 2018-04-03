Lan Phương ôn kỷ niệm đi biển cùng chồng Tây khiến dân tình choáng váng vì điều này

Dù đã quen với hình ảnh Lan Phương hóa "công chúa tí hon" bên cạnh chồng Tây điển trai nhưng nhiều người vẫn choáng khi xem ảnh họ đứng bên nhau trước biển.

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng đường cong hút mắt nhưng Lan Phương lập gia đình khá muộn. Sau nhiều mối tình chóng vánh, người đẹp sinh năm 1983 có cơ duyên gặp gỡ với chàng trai ngoại quốc tại một địa điểm ở Hà Nội rồi nhanh chóng bị cuốn vào "tình yêu sét đánh". Thời gian đầu, nữ diễn viên rất sốc về chiều cao khủng của bạn trai nhưng rồi nhanh chóng quen và thấy thích thú về điều này. Nói về những kỷ niệm khó quên trong thời gian yêu nhau, mỹ nhân Cả một đời ân oán khẳng định yêu người cao có rất nhiều "cái lợi".

Lan Phương và chồng Tây lệch nhau rất nhiều về chiều cao - Ảnh: Internet "Khi lần đầu ra khỏi nhà hàng, đi dạo bộ ra hồ Hoàn Kiếm, Phương không thể không sửng sốt vì chiều cao của anh ấy. Phương thấy mình như thể người lùn bên cạnh anh vậy. Sự choáng ngợp ấy kéo dài đến hơn 1 tháng sau khi gặp nhau. Vậy nhưng yêu người cao cũng thú vị lắm, mỗi lần đi dạo chơi xem đám đông biểu diễn, nếu Phương không thể nhìn được bên trong thì anh ấy sẽ bế Phương lên để xem toàn cảnh", Lan Phương từng chia sẻ trên Phụ nữ & Gia đình.

Từ ngày công khai mối quan hệ, người đẹp sinh năm 1983 luôn nói về chồng sắp cưới với đầy vẻ tự hào. Mới đây, cô khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch cùng bạn trai trước thời gian mang bầu. Trong bộ bikini màu đen gợi cảm, nữ diễn viên khoe làn da trắng mịn, vóc dáng gợi cảm cùng nụ cười hút hồn. Tuy nhiên, cô vẫn bị "dìm hàng" khi đứng bên cạnh người chồng có chiều cao quá khủng. Không ít cư dân mạng cho rằng, Lan Phương trông như "công chúa tí hon" khi đi bên cạnh người đàn ông "khổng lồ" có vẻ ngoài hút mắt. Còn các fan của người đẹp thì vẫn chưa quen lắm với hình ảnh "đũa lệch" này. Lan Phương hóa 'người lùn' khi đứng bên cạnh chồng Tây cao 2m - Ảnh: FBNV Vợ chồng người đẹp đang nóng lòng chờ đón đứa con đầu tiên - Ảnh: FBNV

Bà bầu 8 tháng Lan Phương khoe nhan sắc quyến rũ đốn tim fan Tuy sắp đến ngày sinh nở nhưng diễn viên Lan Phương vẫn sở hữu vóc dáng quyến rũ, làn da trắng mịn khiến nhiều người bất ngờ.

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