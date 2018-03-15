Trong lần đi xét nghiệm kháng thể vì có nhóm máu hiếm, bà bầu Lan Phương xót xa trước nhiều hoàn cảnh khó khăn, những em bé nhỏ tuổi nhưng mắc bệnh hiểm nghèo.

Thời gian quan, thông tin Lan Phương mang thai với bạn trai Tây có chiều cao khủng nhận được sự quan tâm khá lớn của công chúng. Tuy chưa có đám cưới chính thức nhưng cặp đôi đã chuyển về sống chung để tiện chào đón đứa con đầu lòng. Nữ diễn viên Cả một đời ân oán hiện đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ và được chồng sắp cưới chăm sóc chu đáo trong mọi hoạt động. Lan Phương hiện đang hạnh phúc bên trai Tây có chiều cao khủng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây cô khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ mình mang nhóm máu hiếm Rh nên phải làm xét nghiệm nhiều lần cho đến lúc sinh. Từ bệnh viện trở về, nữ diễn viên thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ đến những hoàn cảnh éo le, nhiều em bé tội nghiệp mới vài tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Lan Phương lo lắng vì mang nhóm máu hiếm, phải xét nghiệm thường xuyên - Ảnh: NVCC "Mình mang nhóm máu Rh- hiếm nên khi mang thai phải làm xét nghiệm kháng thể mỗi 2 tuần 1 lần (bắt đầu từ tuần 28 thai kì). Hôm nay xét nghiệm máu lần 2 ở khoa Ung bướu, khác hẳn vẻ hạnh phúc, viên mãn bên khoa sản, khoa Ung bướu đa phần là các cô bác lớn tuổi phải đi đường xa từ quê lên để khám bệnh. Và có cả em bé mới khoảng 2 tuổi đã phải thường xuyên vào khám chữa bệnh hiểm nghèo. Em bé đeo kính hồng xinh lắm nhưng gầy guộc, tóc cũng rụng hết rồi. Thương em lắm và thương mẹ em nữa", Lan Phương tâm sự.

Lan Phương mong tất cả em bé chào đời đều khỏe mạnh - Ảnh: NVCC Qua những chia sẻ của mình, người đẹp sinh năm 1983 cầu mong tất cả những em bé chào đời đều khỏe mạnh và xinh xắn. Cô hiện đang mang thai tuần thứ 28 và sẽ hạ sinh thiên thần nhỏ vào giữa năm nay. "Ước mong sao các em bé ra đời đều được khoẻ mạnh để vui chơi, lớn lên và tận hưởng tất cả quyền hạnh phúc của trẻ em.

Sinh con ra đời khoẻ mạnh là điều may mắn và tuyệt vời nhất với một người mẹ. Cầu chúc bình an đến cho tất cả các bà mẹ đang mang thai như Phương và các em bé sắp và đã chào đời", Lan Phương viết. Nhiều cư dân mạng lo lắng và động viên Lan Phương - Ảnh: FBNV

Lan Phương xuất viện sau sự cố ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng khi đang mang bầu Cô nhận được nhiều lời hỏi thăm về sức khỏe sau sự cố ngộ độc thức ăn cách đây vài ngày khiến bà mẹ trẻ nôn ói nhiều lần và phải nhập viện ngay lập tức.

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