Diễn viên Lan Phương sợ đến phát khóc khi bị ngộ độc thực phẩm, cơ bụng phải co bóp quá nhiều do ói.

Sau một mùa Tết hạnh phúc bên chồng tương lai, Lan Phương vừa chia sẻ loạt ảnh chụp trọn bụng bầu trong bộ áo tắm màu đen gợi cảm. Có thể thấy, gương mặt và thân hình của nữ diễn viên đã ú ra khá nhiều. Tuy nhiên, Lan Phương cũng khiến nhiều fan lo lắng khi tiết lộ mình vừa mới trải qua ca ngộ độc thực phẩm khủng khiếp.

Lan Phương chăm chỉ tập Yoga để tốt cho cả hai mẹ con - Ảnh: FBNV

"Hôm qua bị ngộ độc thực phẩm làm mình ói 4 lần, bao nhiêu cơ co bóp để tống mọi thứ ra một cách thốc tháo, phát khóc lên vì đau và mệt. May sáng nay đỡ hơn một chút. Hy vọng khoẻ sớm để tập Yoga cho tươi tắn lại", Lan Phương viết.

Nữ diễn viên khiến nhiều người lo lắng khi vừa bị ngộ độc thực phẩm - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên sinh năm 1983 đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi sắp làm mẹ. Cô được bạn trai Tây quan tâm chu đáo từ khi bắt đầu biết có thai cho đến khi đã thôi ốm nghén. Mang bầu vất vả hơn nhiều người nhưng Lan Phương luôn cẩn trọng ghi lại từng cột mốc đáng nhớ để làm quà chào đời cho con.

Lan Phương đang nôn nóng chờ đến ngày đón em bé - Ảnh: FBNV

Nói về thời gian kết hôn, người đẹp chưa có dự tính gì vì đang tạm gác mọi kế hoạch để chăm sóc em bé tốt nhất. Với cô, đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng nhất là cách mà hai người trân trọng nhau trong cuộc sống thường ngày.

Dù mọi thứ đến quá nhanh nhưng Lan Phương rất tin tưởng chồng sắp cưới - Ảnh: FBNV

Lan Phương: Yêu sau 3 ngày gặp mặt, được chồng sắp cưới cao 2m04 xem như nữ hoàng Lan Phương thừa nhận rằng cô là người phụ nữ may mắn vì chỉ trong vòng 7 tháng đã có chồng sắp cưới và đang rộn ràng chào đón đứa con sắp chào đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-bau-7-thang-lan-phuong-bi-ngo-doc-thuc-pham-khien-nhieu-nguoi-lo-lang-272992.html