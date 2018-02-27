Bà bầu 7 tháng Lan Phương bị ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người lo lắng

Hậu trường 27/02/2018 11:31

Diễn viên Lan Phương sợ đến phát khóc khi bị ngộ độc thực phẩm, cơ bụng phải co bóp quá nhiều do ói.

Sau một mùa Tết hạnh phúc bên chồng tương lai, Lan Phương vừa chia sẻ loạt ảnh chụp trọn bụng bầu trong bộ áo tắm màu đen gợi cảm. Có thể thấy, gương mặt và thân hình của nữ diễn viên đã ú ra khá nhiều. Tuy nhiên, Lan Phương cũng khiến nhiều fan lo lắng khi tiết lộ mình vừa mới trải qua ca ngộ độc thực phẩm khủng khiếp.

Bà bầu 7 tháng Lan Phương bị ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 1
Lan Phương chăm chỉ tập Yoga để tốt cho cả hai mẹ con - Ảnh: FBNV

"Hôm qua bị ngộ độc thực phẩm làm mình ói 4 lần, bao nhiêu cơ co bóp để tống mọi thứ ra một cách thốc tháo, phát khóc lên vì đau và mệt. May sáng nay đỡ hơn một chút. Hy vọng khoẻ sớm để tập Yoga cho tươi tắn lại", Lan Phương viết.

Bà bầu 7 tháng Lan Phương bị ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 2
Nữ diễn viên khiến nhiều người lo lắng khi vừa bị ngộ độc thực phẩm - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên sinh năm 1983 đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi sắp làm mẹ. Cô được bạn trai Tây quan tâm chu đáo từ khi bắt đầu biết có thai cho đến khi đã thôi ốm nghén. Mang bầu vất vả hơn nhiều người nhưng Lan Phương luôn cẩn trọng ghi lại từng cột mốc đáng nhớ để làm quà chào đời cho con.

Bà bầu 7 tháng Lan Phương bị ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 3
Lan Phương đang nôn nóng chờ đến ngày đón em bé - Ảnh: FBNV

Nói về thời gian kết hôn, người đẹp chưa có dự tính gì vì đang tạm gác mọi kế hoạch để chăm sóc em bé tốt nhất. Với cô, đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng nhất là cách mà hai người trân trọng nhau trong cuộc sống thường ngày.

Bà bầu 7 tháng Lan Phương bị ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 4
Dù mọi thứ đến quá nhanh nhưng Lan Phương rất tin tưởng chồng sắp cưới - Ảnh: FBNV
Lan Phương: Yêu sau 3 ngày gặp mặt, được chồng sắp cưới cao 2m04 xem như nữ hoàng

Lan Phương: Yêu sau 3 ngày gặp mặt, được chồng sắp cưới cao 2m04 xem như nữ hoàng

Lan Phương thừa nhận rằng cô là người phụ nữ may mắn vì chỉ trong vòng 7 tháng đã có chồng sắp cưới và đang rộn ràng chào đón đứa con sắp chào đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Phương Lan Phương mang bầu Lan Phương bị ngộ độc thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 55 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42