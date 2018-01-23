Nửa năm hẹn hò nhưng đã mang thai 5 tháng, Lan Phương lần đầu tiết lộ phản ứng của bạn trai khi biết có con

Hậu trường 23/01/2018 12:00

Lan Phương xúc động nhớ lại khoảng thời gian gặp và yêu bạn trai Tây ở đất nước Nhật Bản. Cô cũng không ngờ chính lần gặp gỡ định mệnh đó đã tạo nên một mầm sống nhỏ giúp gắn kết hai người đến tận bây giờ.

Sau khoảng thời gian im lặng trước nghi án mang thai với bạn trai ngoại quốc, Lan Phương vừa viết một bài chia sẻ dài trên trang cá nhân để trải lòng về mối tình dễ thương này.

Mở đầu bức tâm thư, nữ diễn viên sinh năm 1983 mô tả những cử động nho nhỏ của em bé như ngầm thông báo tin vui đến mọi người. Đồng thời, cô cũng khéo léo bật mí về những cư chỉ quan tâm siêu ngọt ngào của bạn trai Tây dành cho hai mẹ con.

Nửa năm hẹn hò nhưng đã mang thai 5 tháng, Lan Phương lần đầu tiết lộ phản ứng của bạn trai khi biết có con - Ảnh 1
Lan Phương đã được bạn trai Tây cầu hôn sau 6 tháng hẹn hò - Ảnh: Internet

“Hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt để Phương chia sẻ với cả nhà một chuyện vui. Hôm qua thì anh ấy tranh thủ 1 ngày nghỉ bay vào Sài Gòn để được ở bên cạnh Phương, và còn đi theo mình đến sự kiện mình làm MC để chăm sóc Phương nữa .

Sáng sớm nay, 5h anh ấy lại ra sân bay về Hà Nội làm việc. Khi anh bay đi rồi thì những chuyển động nho nhỏ bên trong bụng mình bắt đầu diễn ra liên tục, có lẽ vì nhớ Daddy rồi…”, Lan Phương viết.

Qua đó, nữ diễn viên “Cô gái xấu xí” cũng bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian gặp gỡ và yêu bạn trai Tây trên đất nước Nhật Bản. Cho rằng đây chỉ là mối tình thoáng qua, Lan Phương chưa từng nghĩ sẽ có ý định gắn bó lâu dài với bạn trai cao 2m. Thế nhưng, cả hai không ngờ rằng cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã tạo nên một mầm sống nhỏ trong bụng nữ diễn viên.

Nửa năm hẹn hò nhưng đã mang thai 5 tháng, Lan Phương lần đầu tiết lộ phản ứng của bạn trai khi biết có con - Ảnh 2
Nữ diễn viên đang mang thai 5 tháng - Ảnh: FBNV

“Chưa bao giờ mình tin vào chữ duyên đến thế. Vô tình gặp và yêu nhau, rồi chẳng dự tính gì mà thật không ngờ sau 2 tháng, tại nước Nhật mà mình yêu quý, một hạt giống đã được nảy mầm. 2 tuần sau vào sinh nhật của anh, mình thông báo tin cho anh biết thay món quà sinh nhật. Mình vẫn còn nhớ anh xúc động và hạnh phúc như thế nào. Những cảm xúc và khoảnh khắc như vậy thực sự là quý giá trong cuộc đời.

Rồi anh cầu hôn mình. Từ lúc mang thai, mỗi ngày trôi qua bọn mình đều lạ lẫm và háo hức với cảm giác chờ mong em bé đầu lòng. Mỗi trải nghiệm càng khiến tình yêu mạnh mẽ hơn. Và rồi cách đây mấy ngày, em bé bắt đầu có những cú đạp nhẹ trong bụng. Nghe mình thông báo em bé đã bắt đầu đạp, anh vội vàng bay vào hôm qua chỉ để mong may mắn sờ được những cú đạp khe khẽ của con. Dù chưa may mắn lắm nhưng lần sau anh vào chắc em bé đã lớn hơn và sẽ đạp mạnh hơn.  Daddy cao lớn như vậy, chắc em bé cũng lớn nhanh lắm…

Nửa năm hẹn hò nhưng đã mang thai 5 tháng, Lan Phương lần đầu tiết lộ phản ứng của bạn trai khi biết có con - Ảnh 3
Lan Phương đang rất hạnh phúc vì được chồng tương lai chăm sóc chu đáo cho cả hai mẹ con - Ảnh: FBNV

Chờ đón em bé đầu lòng, trải qua tất cả những cơn ốm nghén mệt mỏi, cực nhọc trong 3,5 thang đầu cho đến việc cảm nhận trái tim mình cũng trở nên sâu sắc, tình cảm hơn với tất cả mọi người xung quanh khiến cho việc mang thai trở thành một điều lạ lùng và kì diệu.  Mình đang tạo ra một mầm sống, một con người…”, Lan Phương xúc động.

Cuối bài chia sẻ, nữ diễn viên cho biết  thời gian này cô nhận khá nhiều dự án đóng phim có cảnh mang bầu. Lan Phương hài hước đùa rằng, chính sự trùng hợp này sẽ giúp cô không phải vất vả hóa trang bụng bầu giả cho nhân vật nữa.

Lan Phương mang thai 5 tháng với bạn trai Tây sau 5 tháng hẹn hò

Lan Phương mang thai 5 tháng với bạn trai Tây sau 5 tháng hẹn hò

Sau khi nhận lời cầu hôn của bạn trai người Anh, nữ diễn viên phim "Cô gái xấu xí" tiết lộ đã mang bầu 5 tháng.

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