Bà bầu Lan Phương hé lộ chuyện tình ‘thót tim’ với bạn trai Tây: ‘Mọi thứ quá nhanh nhưng thật tuyệt vời’

Mới đây, chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, nữ diễn viên Cả một đời ân oán đã hé lộ nhiều thông tin thú vị xoay quanh câu chuyện "tình yêu sét đánh" này.

Thời gian qua, thông tin Lan Phương mang thai với bạn trai Tây cao 2m nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Giống nhiều mẹ bầu khác, nữ diễn viên sinh năm 1983 cũng trải qua những cơn ốm nghén dai dẳng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm tận tình của chồng sắp cưới, Lan Phương đang có một thai kỳ đáng nhớ với những cảm xúc lần đầu khó quên.

Phương và anh ấy may mắn gặp và cảm mến nhau rất nhanh. Ngay từ lần gặp đầu tiên ở 1 nhà hàng cạnh nhà thờ lớn Hà Nội. Cuộc nói chuyện đã kéo dài từ trong nhà hàng ra đến đường, rồi đến hồ Hoàn Kiếm, tận 1h sáng mới kết thúc. Sau hôm ấy thì ngày nào bọn Phương cũng gặp nhau. Nụ hôn đầu tiên là bên cạnh một ngôi đình làng cổ rất đẹp ở Hà Nội.

Chào Lan Phương, thời gian qua độc giả rất quan tâm đến chuyện tình của bạn và chồng sắp cưới có chiều cao khủng, Lan Phương hãy chia sẻ về những kỷ niệm khi yêu nhau của hai người?

Yêu người cao thú vị lắm, mỗi lần đi dạo chơi xem đám đông biểu diễn, nếu Phương không thể nhìn được bên trong thì anh ấy sẽ bế Phương lên để xem toàn cảnh.

Dù chỉ mới gặp nhau chưa đến 7 tháng nhưng Phương và anh ấy đã có nhiều kỷ niệm ở Việt Nam, Nhật Bản và Anh Quốc. Sinh nhật của anh ấy cũng là ngày Phương báo tin Phương có thai, anh xúc động đến rớm nước mắt.

Dù ốm nghén mệt mỏi nhưng Lan Phương rất hạnh phúc trong lần mang thai đầu tiên - Ảnh: NVCC

Bạn và chồng gặp nhau trong hoàn cảnh nào, chắc cũng lãng mạn và đặc biệt lắm?

Câu chuyện của bọn mình có lẽ lãng mạn nhất với người trong cuộc. Mọi chuyện xảy ra từ lúc gặp nhau, yêu nhau, đính hôn, có em bé... tất cả đều như được định mệnh sắp đặt. Mỗi khi nhìn lại, bọn mình vẫn ngạc nhiên vì mọi chuyện diễn ra nhanh và sắp đặt khéo như vậy.

Lần đầu tiên gặp chồng, bạn có bị choáng ngợp bởi chiều cao quá khủng như vậy không?

Thực sự là choáng ngợp. Khi lần đầu ra khỏi nhà hàng, đi dạo bộ ra hồ Hoàn Kiếm, Phương không thể không sửng sốt vì chiều cao của anh ấy. Phương thấy mình như thể người lùn bên cạnh anh vậy. Sự choáng ngợp ấy kéo dài đến hơn 1 tháng sau khi gặp nhau.

Nhiều người thắc mắc, liệu cách tỏ tình của đàn ông Tây có gì khác đàn ông Việt? Lan Phương hãy bật mí về lần đầu tiên được bạn trai ngõ lời yêu?

Phương nghĩ cũng không khác gì đâu. Khi người ta có tình cảm chân thành và lớn mạnh dần thì đột nhiên đến một ngày anh ấy không thể không nói “Anh yêu em”. Trước đó, anh ấy luôn nói là anh ấy rất thích Phương, thích nhiều đến mức có thể gọi là... và anh ấy ngừng lại. Người phương Tây họ cẩn trọng hơn khi nói lời yêu.

Họ chỉ nói “Anh yêu em” khi thực sự cảm thấy trái tim tràn ngập tình yêu và sẵn sàng gắn kết với người mình yêu. Khoảng 2-3 tuần sau khi gặp nhau là anh ấy đã mấy lần suýt nói ra điều đó.

Trước đây hay bây giờ, chồng sắp cưới luôn quan tâm và chiều chuộng Lan Phương hết mực - Ảnh: NVCC

Không ít người cho rằng, Lan Phương quá vội khi chưa tìm hiểu kỹ đã có bầu, bạn có bao giờ bất an về điều này?

Phương không cảm thấy bất an hay tiếc điều gì cả. Chẳng có một kế hoạch gì nhưng em bé vẫn đến. Thời gian đầu tiên thì đúng là Phương cảm thấy bối rối khi em bé đột ngột đến mà không ai có kế hoạch gì. Nhưng khi thấy anh hạnh phúc như vậy, Phương cảm thấy an tâm vô cùng.

Phương thấy em bé đến vô cùng đúng lúc, như một sự sắp đặt của định mệnh. Phương vốn là người ngưỡng mộ những mối tình nhanh và mạnh đến mức có thể tiến tới hôn nhân chỉ sau vài tháng.

Lan Phương từng rất sốc về chiều cao của bạn trai nhưng rồi lại tự hào vì điều đó - Ảnh: NVCC

Chỉ khi 2 người đều cảm thấy vô cùng gắn kết và hoà hợp với người kia, chuyện đó mới diễn ra được như vậy. Không ít cặp đôi quen nhau nhiều năm nhưng rồi lại chia tay, hoặc nếu đám cưới thì sau đó lại li dị.

Hai người quen nhau bao lâu thì biết có em bé, và cảm xúc của Lan Phương lúc đó thế nào?

2 tháng sau khi gặp nhau là Phương phát hiện mình có thai. Phương bối rồi nhiều hơn là lo lắng hay hạnh phúc. Lúc đó, Phương đang có rất nhiều kế hoạch công việc nên sợ sẽ khó thực hiện. Thế nhưng, niềm hạnh phúc được anh quan tâm đã nhanh chóng xóa tan nỗi lo lắng này. Anh yêu Phương nhiều hơn trước và chăm sóc cẩn thận từng cơn ốm nghén khủng khiếp của bạn gái.

Vì sao trước đây Lan Phương lại luôn im lặng trước báo chí khi được hỏi về thông tin có bầu?

Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá nhiều thay đổi mới mẻ trong cuộc sống của Phương. Phương thực sự không biết phải chia sẻ chuyện này như thế nào để mọi người đừng suy diễn hoặc phán xét lung tung. Thực sự là Phương không biết phải ứng xử thế nào trước những câu hỏi của báo chí. Mà Phương thì không nói dối được nên toàn là cười trừ cho qua chuyện.

Nhưng rồi từ từ Phương nhận ra rằng chẳng có lý do gì mình phải giấu chuyện này. Có thai là một điều tuyệt vời và kỳ diệu. Phương đang tạo ra một sự sống bằng tình yêu lớn nhất. Và lúc đó, Phương quyết định công bố với mọi người.

Bố mẹ đẻ phản ứng thế nào khi biết con gái mang thai?

Bố mẹ Phương thực sự rất vui, họ muốn có cháu từ rất lâu rồi. Từ lúc biết Phương có thai, cả bố mẹ và em trai chăm sóc vô cùng chú đáo, kỹ càng. Em trai Phương trở nên vô cùng ngọt ngào và dịu dàng với chị. Thậm chí, em còn đùa vui rằng em ghen với Phương vì bây giờ Phương lấy hết sự quan tâm của cả nhà.

Lệch nhau khá nhiều về chiều cao, Lan Phương và chồng có gặp khó khăn gì khi ra mắt gia đình hai bên?

Bố mẹ Phương ban đầu cũng hơi sốc về chiều cao của anh ấy. Nhưng theo thời gian, bố mẹ rất yêu quý anh, lúc nào cũng bênh anh. Họ sợ Phương làm gì khiến anh ấy buồn, nhất là khi Phương đang ốm nghén.

Lan Phương được nhiều người yêu mến vì sở hữu vẻ đẹp rất quyến rũ, vậy còn bố mẹ chồng nhận xét thế nào về bạn?

Bố mẹ và bà nội của anh nói Phương là một “cô gái trẻ đáng yêu”. Họ rất ngọt ngào và tình cảm. Anh được thừa hưởng những điều đó từ bố mẹ mình.

Lan Phương dự định khi nào sẽ làm đám cưới?

Phương thực sự chưa có dự định gì cả. Phương không quan tâm đến một đám cưới kiểu hình thức. Đám cưới như vậy khiến Phương thấy mệt và không lãng mạn tí nào. Vì cô dâu chú rể suốt ngày phải lo trăm thứ cho đám cưới, đến ngày cưới cũng lo lắng làm sao cho mọi thứ diễn ra thuận lợi, rồi cuối cùng họ chẳng có thời gian lãng mạn giành cho nhau.

Với Phương, đính hôn đã là một lời hứa cả đời rồi. Anh ấy muốn tổ chức một đám cưới nhưng Phương thì chưa biết lúc nào, có thể tháng sau mà cũng có thể là năm sau (cười).

Vợ chồng Lan Phương đã có những dự định gì cho tương lai?

Tương lai gần nhất là đón em bé đầu lòng. Ba tuần nay từ khi anh về, cứ cuối tuần anh lại bay vào thăm Phương và thăm bụng bầu. Phương đã hứa với anh là sẽ tập nấu ăn và sẽ nấu hết các món trong cuốn sách mà Phương mua để anh thưởng thức. Phương cũng muốn tự tay chuẩn bị những món quà nho nhỏ để đón bé con chào đời.

Người đẹp sinh năm 1983 hy vọng sẽ làm thật tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ - Ảnh: NVCC

Cảm ơn Lan Phương!