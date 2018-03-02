Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm

Dù đang ở những giai đoạn cuối của thai kỳ nhưng Lan Phương vẫn khiến nhiều người mê đắm khi khoe nhan sắc gợi cảm trong bộ ảnh mới chụp. Có thể thấy, dù đã bụng bầu vượt mặt nhưng người đẹp Cả một đời ân oán vẫn sở hữu làn da căng mịn, gương mặt tươi trẻ và thần thái cuốn hút đáng ngạc nhiên.

Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, nữ diễn viên tiết lộ rằng mình đã tăng 15 kg và có khả năng sẽ tăng thêm nhiều hơn trong vài tháng tới. Tuy vậy, Lan Phương vẫn không cảm thấy nặng nề mà rất tự tin với thân hình tròn trịa, mũm mĩm của mình. Cô thoải mái diện giày cao gót, mặc đầm ngắn để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi bắt đầu thiên chức làm mẹ.