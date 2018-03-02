Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm

Hậu trường 02/03/2018 13:22

Lan Phương cho rằng quan điểm bà bầu xuống sắc là sai, bởi cô thấy mình càng ngày càng đẹp lên theo từng giai đoạn thai kỳ.

Dù đang ở những giai đoạn cuối của thai kỳ nhưng Lan Phương vẫn khiến nhiều người mê đắm khi khoe nhan sắc gợi cảm trong bộ ảnh mới chụp. Có thể thấy, dù đã bụng bầu vượt mặt nhưng người đẹp Cả một đời ân oán vẫn sở hữu làn da căng mịn, gương mặt tươi trẻ và thần thái cuốn hút đáng ngạc nhiên.

Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, nữ diễn viên tiết lộ rằng mình đã tăng 15 kg và có khả năng sẽ tăng thêm nhiều hơn trong vài tháng tới. Tuy vậy, Lan Phương vẫn không cảm thấy nặng nề mà rất tự tin với thân hình tròn trịa, mũm mĩm của mình. Cô thoải mái diện giày cao gót, mặc đầm ngắn để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi bắt đầu thiên chức làm mẹ.

Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm - Ảnh 1
Lan Phương khoe nhan sắc tươi trẻ khi đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ
Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm - Ảnh 2
Người đẹp đang nóng lòng chờ ngày thiên thần nhỏ chào đời
Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm - Ảnh 3
Dù tăng cân khá nhiều nhưng Lan Phương vẫn không bị xuống sắc 
Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm - Ảnh 4
Vẻ gợi cảm của nữ diễn viên sinh năm 1983
Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm - Ảnh 5
Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm - Ảnh 6
Lan Phương không ngại diện váy gợi cảm, khoe vẻ đẹp cuốn hút
Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm - Ảnh 7
Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm - Ảnh 8
Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp mũm mĩm - Ảnh 9
Nữ diễn viên sẽ không tò mò về giới tính của con, quyết đợi cho đến khi bé chào đời

Ảnh: Hoàng Phúc 

Trang phục: La femme Stylist: Ngọc Trâm

Bà bầu 7 tháng Lan Phương bị ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người lo lắng

Bà bầu 7 tháng Lan Phương bị ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người lo lắng

Diễn viên Lan Phương sợ đến phát khóc khi bị ngộ độc thực phẩm, cơ bụng phải co bóp quá nhiều do ói.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Phương Lan Phương mang bầu 6 tháng Lan Phương có bầu Lan Phương và chồng Tây

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 39 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42