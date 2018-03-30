Bà bầu 8 tháng Lan Phương khoe nhan sắc quyến rũ đốn tim fan

Hậu trường 30/03/2018 16:21

Tuy sắp đến ngày sinh nở nhưng diễn viên Lan Phương vẫn sở hữu vóc dáng quyến rũ, làn da trắng mịn khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, Lan Phương gây chú ý khi ôm bụng bầu đến tham dự buổi họp báo phim Cả một đời ân oán. Dù đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ nhưng người đẹp vẫn giữ được thần sắc tươi tắn, làn da căng mịn và vóc dáng thon thả đáng ngưỡng mộ.

Bà bầu 8 tháng Lan Phương khoe nhan sắc quyến rũ đốn tim fan - Ảnh 1
Lan Phương khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng thứ 8 - Ảnh: 
Bà bầu 8 tháng Lan Phương khoe nhan sắc quyến rũ đốn tim fan - Ảnh 2
Người đẹp diện bộ váy kín đáo nhưng rất quyến rũ - Ảnh: FBNV

Từ khi mang thai với bạn trai ngoại quốc, Lan Phương đã nghỉ ngơi hoàn toàn để tập trung chăm sóc sức khỏe. Có nhiều thời gian rãnh rỗi, người đẹp chịu khó đắp mặt nạ dưỡng da, đi spa hoặc tập Yoga để giữ gìn nhan sắc.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, nữ diễn viên khuyên các mẹ bầu đừng tự ti về bản thân vì mỗi giai đoạn thai kỳ sẽ có một nét đẹp riêng. "Bầu thì bầu nhưng vẫn phải đẹp, Lan Phương thấy mình càng ngày càng đẹp khi về cuối thai kỳ", người đẹp tâm sự.

Bà bầu 8 tháng Lan Phương khoe nhan sắc quyến rũ đốn tim fan - Ảnh 3
Nhan sắc Lan Phương không hề thua kém đồng nghiệp - Ảnh: FBNV
Bà bầu 8 tháng Lan Phương khoe nhan sắc quyến rũ đốn tim fan - Ảnh 4
Bà bầu 8 tháng Lan Phương khoe nhan sắc quyến rũ đốn tim fan - Ảnh 5
Lan Phương tự thấy mình đẹp hơn khi mang thai - Ảnh: FBNV
Diễn viên Lan Phương: 'Đàn ông theo đuổi tôi nhiều lắm, toàn người có tiền'

Diễn viên Lan Phương: 'Đàn ông theo đuổi tôi nhiều lắm, toàn người có tiền'

'Tôi là người sống bản năng nên không bao giờ đi chơi hay gần gũi với một ai mà mình không thích. Chứ người theo đuổi nhiều lắm, toàn người có tiền' - Lan Phương nói.

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