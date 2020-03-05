Lần hiếm hoi xuất hiện công khai bên chồng, bà xã Chí Tài khiến nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc trẻ trung ở tuổi 61

Hậu trường 05/03/2020 16:59

Xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng vợ chồng Trấn Thành, bà xã Chí Tài khiến không ít khán giả ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung ở độ tuổi ngoài 60.

Mới đây, MC Trấn Thành bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp cùng vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài kèm dòng trạng thái: “Ráng hạnh phúc tới già như vợ chồng anh Chí Tài nha”. Được biết, khoảng thời gian gần đây, Phương Loan - bà xã Chí Tài thường xuyên về Việt Nam để ủng hộ các dự án của chồng. Đây cũng là lần hiếm hoi cô xuất hiện công khai bên ông xã.

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Bài đăng của Trấn Thành - Ảnh: IG

Qua hình ảnh được chia sẻ, nhan sắc trẻ trung ở tuổi 61 của Phương Loan khiến không ít người ngưỡng mộ. Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận: “Ngưỡng mộ gia đình chú Chí Tài”, “Cô Phương Loan trẻ quá ạ”, “Mong cô chú luôn hạnh phúc”…

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Nhan sắc trẻ trung của bà xã Chí Tài - Ảnh: Internet

Sau hơn 30 năm chung sống, cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài khiến nhiều người phải trầm trồ. Chính Trấn Thành cũng thầm ghen tỵ với đàn anh, đồng thời bày tỏ mong muốn sau này về già cũng có được hạnh phúc giản đơn như thế.

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Trong showbiz đầy rẫy thị phi, cuộc hôn nhân của vợ chồng Chí Tài khiến nhiều người ngưỡng mộ – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ít ai cũng biết rằng cả hai đã phải trải qua nhiều sóng gió mới có được một tổ ấm bình yên như hiện tại.

Từng hoạt động chung trong một ban nhạc nhưng khi Chí Tài chuyển hướng sang diễn hài, Phương Loan chấp nhận lui về hậu phương để chăm lo cho gia đình. Bên cạnh đó, dù là người hay ghen nhưng vì niềm đam mê nghệ thuật của ông xã, cô sẵn sàng để Chí Tài đi lưu diễn khắp mọi nơi.

Bên nhau hơn 30 năm không một mụn con nhưng vợ chồng Chí Tài lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ.

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Từ khóa:   Chí Tài Trấn Thành vợ Chí Tài

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