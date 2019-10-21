Vắng bóng một thời gian, danh hài Chí Tài gây hoang mang với thân hình gầy guộc, mặt hốc hác

Nhiều người hâm mộ không giấu được sự lo lắng với vóc dáng thay đổi bất ngờ, ngày càng gầy của danh hài Chí Tài.
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Danh hài Chí Tài là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Thế nhưng nhiều tháng qua, anh bất ngờ vắng bóng trong các chương trình truyền hình và gameshow.
Mới đây, nam danh hài vừa trở lại và góp mặt trong chương trình "Giọng ải giọng ai". Thế nhưng khi vừa xuất hiện, anh khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bất ngờ vì thân hình gầy đi thấy rõ. Ngay cả Trường Giang cũng phải thốt lên: "Sao nay anh Tài gầy quá vậy".
Ngay lập tức, người hâm mộ đã để lại bình luận thắc mắc xen lẫn lo lắng bởi thân hình sụt cân nhanh chóng của thần tượng. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh sự thay đổi của nghệ sĩ Chí Tài: "Lâu rồi mới thấy chú Chí Tài, bây giờ chú ốm quá"; "Không tin chú Chí Tài 61 tuổi luôn á"; "Chú Chí Tài đợt này ốm quá mong chú được nhiều sức khỏe"; "Anh Chí Tài ốm quá"; "Chú Tài mập nhìn dễ thương hơn"; "Nhìn chú Tài thấy xót quá à. Xưa mũm mĩm thấy yêu. Nay không biết chú ốm là để giữ gìn sức khỏe. Hay vì sao mà ốm?"...
Mọi người mong nam danh hài chú ý sức khỏe, cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi để nhanh chóng lấy lại vẻ đầy đặn như trước đây.