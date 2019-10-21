Vắng bóng một thời gian, danh hài Chí Tài gây hoang mang với thân hình gầy guộc, mặt hốc hác

Danh hài Chí Tài là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Thế nhưng nhiều tháng qua, anh bất ngờ vắng bóng trong các chương trình truyền hình và gameshow.

Mới đây, nam danh hài vừa trở lại và góp mặt trong chương trình "Giọng ải giọng ai". Thế nhưng khi vừa xuất hiện, anh khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bất ngờ vì thân hình gầy đi thấy rõ. Ngay cả Trường Giang cũng phải thốt lên: "Sao nay anh Tài gầy quá vậy".