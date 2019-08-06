Siu Black gây ngỡ ngàng với thân hình gầy sọp, làn da trắng ngần sau nhiều năm 'ở ẩn'

Hậu trường 06/08/2019 17:28

Hình ảnh mới nhất của "Họa mi núi rừng" Siu Black khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Vóc dáng của nữ ca sĩ ngày càng thon gọn, gương mặt rạng rỡ.

Sau thời gian dài vắng bóng, mới đây ca sĩ Siu Black bất ngờ xuất hiện tại sân bay Nội Bài (Hà Nội". "Họa mi núi rừng" khiến nhiều người ngỡ ngàng với thân hình gầy đi trông thấy. Có thể thấy, vóc dáng của giọng ca Ly cà phê ban mê ngày càng thon gọn, làn da trắng sáng, mịn màng giúp nữ ca sĩ càng thêm trẻ trung.

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Sau thời gian ở ẩn, Siu Black gây bất ngờ với diện mạo khác lạ khó nhận ra - Ảnh: Internet
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Hết rồi làn da ngăm đen, nữ ca sĩ trẻ trung bất ngờ với làn da mịn màng, trắng sáng - Ảnh: Internet
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Kể từ khi về ở ẩn, Siu Black gần như không xuất hiện trong các sự kiện giải trí - Ảnh: Internet

Theo thông tin được tiết lộ, cô đã giảm đến 20kg nhờ thực hiện chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thể thao đều đặn. Có thể thấy, sức khỏe và thần thái của "Họa mi núi rừng" đang rất tốt.

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Giảm từ 72kg xuống còn 52kg, vóc dáng của nữ ca sĩ ngày càng thon gọn - Ảnh: Internet

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Cô nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Năm 2013, ca sĩ Siu Black bất ngờ thông báo rút khỏi làng giải trí Việt vì vỡ nợ. Thời điểm này, nữ ca sĩ gần như mất hết tất cả, từ danh tiếng đến tiền bạc. Sau biến cố, "Họa mi núi rừng" về Tây Nguyên tận hưởng cuộc sống bình dị.

Nữ ca sĩ tiết lộ, cô làm việc trong một nhà thờ với thu nhập khoảng 2 đến 3 triệu. Về với núi rừng, Siu Black chỉ đi hát ở một số sân khấu nhỏ để cải thiện cuộc sống, nhưng thu nhập không đáng kể.

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