Siu Black khiến khán giả ngỡ ngàng với diện mạo mới sau thời gian dài ở ẩn vì nhiều biến cố trong sự nghiệp và cuộc sống.
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Đây là một trong những lần xuất hiện hiếm hoi của Siu Black sau nhiều năm ở ẩn. “Họa mi núi rừng” khiến không ít khán giả ngỡ ngàng vì sau 6 năm rời khỏi làng giải trí Việt, diện mạo cô đã thay đổi rất nhiều.
Không còn thân hình quá khổ, hiện tại Siu Black có vóc dáng gầy, thanh thoát, gương mặt nhỏ gọn và hơi nhợt nhạt hơn so với trước đây. Nữ ca sĩ khiến khán giả vừa mừng vừa lo vì sự thay đổi quá lớn này.
Giải thích về thân hình hiện tại của mình, nữ ca sĩ chia sẻ, cô không hề cố gắng ăn kiêng để giảm cân mà do thời gian gần đây mắc nhiều bệnh.
Tuy nhiên, nữ ca sĩ Kon Tum cho biết hiện tại sức khỏe của mình rất ổn định. Dù không thường xuyên đi hát nhưng cuộc sống hiện tại của cô rất bình yên và nhẹ nhàng. Đa số thời gian Siu Black dành để chăm sóc cháu, đi lễ và làm những việc bản thân thích.