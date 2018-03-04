Siu Black khiến khán giả ngỡ ngàng với diện mạo mới sau thời gian dài ở ẩn vì nhiều biến cố trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đây là một trong những lần xuất hiện hiếm hoi của Siu Black sau nhiều năm ở ẩn. “Họa mi núi rừng” khiến không ít khán giả ngỡ ngàng vì sau 6 năm rời khỏi làng giải trí Việt, diện mạo cô đã thay đổi rất nhiều.

Siu Black bất ngờ xuất hiện trong chương trình Bữa trưa vui vẻ phát sóng vào ngày 3/3 vừa qua - Ảnh: Internet

Không còn thân hình quá khổ, hiện tại Siu Black có vóc dáng gầy, thanh thoát, gương mặt nhỏ gọn và hơi nhợt nhạt hơn so với trước đây. Nữ ca sĩ khiến khán giả vừa mừng vừa lo vì sự thay đổi quá lớn này.

Giải thích về thân hình hiện tại của mình, nữ ca sĩ chia sẻ, cô không hề cố gắng ăn kiêng để giảm cân mà do thời gian gần đây mắc nhiều bệnh.

Thân hình gầy sọp của giọng ca Vòng tay Đam San khiến khán giả khá sốc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nữ ca sĩ Kon Tum cho biết hiện tại sức khỏe của mình rất ổn định. Dù không thường xuyên đi hát nhưng cuộc sống hiện tại của cô rất bình yên và nhẹ nhàng. Đa số thời gian Siu Black dành để chăm sóc cháu, đi lễ và làm những việc bản thân thích.

'Họa mi núi rừng' cũng cho biết việc thay đổi cân nặng không ảnh hưởng đến giọng hát của mình - Ảnh: Internet

Thay đổi của Siu Black so với trước đây được thể hiện rõ qua hình ảnh này - Ảnh: Internet

Lộ ảnh hiếm hoi thời chưa nổi tiếng của sao Việt: Siu Black mi nhon, Đàm Vĩnh Hưng ‘hai lúa’ còn Hiền Thục đẹp xuất sắc Trong những bức ảnh đã bạc màu, dung mạo thời trẻ của các ca sĩ nổi tiếng rất khác so với bây giờ. Họ trông khá lạ mắt khi khoác lên mình những bộ trang phục theo mốt thời xưa.

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