Hari Won bị bạn bè 'dập tả tơi' vì viết không ai hiểu, đến Trấn Thành cũng cạn lời

Viết sai nghĩa tiếng Việt, ca sĩ Hari Won bị dàn nghệ sĩ vào chấn chỉnh. Ngay cả Trấn Thành cũng 'vô phương' với sai sót quá thường xuyên của bà xã.

Nổi tiếng với vai trò ca sĩ nhưng Hari Won lại không ít lần khiến công chúng cười "té ghế" trước những phát ngôn ngô nghê vì lỗi ngôn ngữ. Chuyện bà xã Trấn Thành nói ngọng, phát âm tiếng Việt chưa chuẩn hay viết sai chính tả, sai nghĩa đã không còn xa lạ. Cũng vì điều này mà chân dài đến từ xứ kim chi nhiều lần "muối mặt" vì bị chồng trêu chọc trên sóng truyền hình.

Những tưởng cô nàng đã cải thiện được khuyết điểm ngôn ngữ sau nhiều lần bị "bóc phốt", thế nhưng ít giờ trước ca sĩ Hari Won lại tiếp tục bị hội bạn thân chọc ghẹo vì điều này.

Sau gần 4 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười - Ảnh: FB

Cụ thể mới đây, Hari Won bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nói về chuyện tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, vì viết sai từ "dành tiền" thành "dánh tiền" khiến câu trở nên tối nghĩa, khó hiểu. Cô viết: "Thông qua lần này... Mình cảm thấy... Đúng là lúc có tiền dư thì phải dánh tiền".

Status khó hiểu của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Ngay lập tức, giọng ca "Anh cứ đi đi" bị hội bạn thân lâu năm như Lê Giang, Tiến Luật, Nam Thư, Xuân Lan... vào bắt bẻ không thương tiếc. Đến Trấn Thành cũng "bó tay toàn tập". Anh chỉ biết thở dài "haizzz" khi được Tiến Luật gọi vào yêu cầu chỉnh lỗi cho vợ.

Dù tận lực giải thích nhưng Hari Won vẫn bị mọi người không ngừng trêu chọc - Ảnh: FB

Trấn Thành cạn lời vì bà xã Hari Won - Ảnh: FB

Khi bị mọi người bắt lỗi, bà xã Trấn Thành đã nhanh chóng vào sửa và không quên thanh minh: "Mình mới ngủ dậy, chưa tỉnh nên lâu lâu sai dấu thôi mà, mọi người sao vậy huhu".

Suốt ngày bị chê keo kiệt, Hari Won khiến Trấn Thành 'hết hồn' khi tặng quà hơn 1 tỷ Không chỉ MC Trấn Thành mà hội bạn thân như Anh Đức, Hoa hậu Thu Hoài, Trịnh Thăng Bình cũng phải thốt lên kinh ngạc trước món quà ca sĩ Hari Won vừa mua tặng chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-bi-ban-be-dap-ta-toi-vi-viet-khong-ai-hieu-den-tran-thanh-cung-can-loi-352448.html