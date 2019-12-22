Nhân dịp con trai Henryk đầy tháng, MC Phương Mai đã chia sẻ ảnh cận mặt của cậu bé lên trang cá nhân và nhận về hàng loạt lời khen ngợi từ dân mạng.

Ngày 21/11, MC Phương Mai thành công hạ sinh con trai đầu lòng cho chồng Tây. Cậu bé có tên tiếng Anh là Henryk và được gọi thân mật là bé Khủng Long.

Mới đây, nhân dịp Henryk tròn 1 tháng tuổi, Phương Mai bất ngờ chia sẻ hình ảnh cận mặt của quý tử lên trang cá nhân: “Đầy tháng bé mà ông bà bô mải ăn uống tán phét quên cả chụp hình với bé. Bố với chả mẹ ... thế cơ mà”.

Bài đăng gây chú ý của Phương Mai - Ảnh: FB

Bé Khủng Long nhà Phương Mai cực đáng yêu với đôi mắt to tròn - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh này, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy con trai Phương Mai sở hữu vẻ đẹp lai Tây cực đáng yêu.

Cậu bé được cư dân mạng nhận xét giống bố với đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng nước da trắng hồng. Bên cạnh đó, Henryk còn được khen cứng cáp dù chỉ mới 1 tháng tuổi: “Chị đẻ thuê rồi, khủng long con y chang khủng long bố”, “Trộm vía con trai đáng yêu đẹp trai quá đi”, “Đúng là khủng long, 1 tháng mà trộm vía cứng cáp quá”, “Em đẹp trai quá”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Được biết đây là lần đầu tiên siêu mẫu Phương Mai chia sẻ toàn bộ gương mặt của quý tử với khán giả. Trước đó, người đẹp thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh con trai lên trang cá nhân nhưng luôn khéo léo dùng icon để che đi gương mặt của Henryk.

1 tháng sau sinh, MC Phương Mai chia sẻ chuyện bị khủng hoảng, ám ảnh vì nghe con khóc Dù đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ trước khi sinh con nhưng MC Phương Mai vẫn không thể thích ứng kịp và rơi vào trạng thái khủng hoảng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-khoe-anh-can-mat-quy-tu-sau-sinh-1-thang-mc-phuong-mai-khien-fan-ban-loan-vi-ve-dep-lai-tay-cua-cau-be-347060.html