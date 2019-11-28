Sau 1 tuần sinh mổ, MC Phương Mai đã xuống phố cùng chồng và lập tức bị nhắc nhở

Hậu trường 28/11/2019 17:29

Không kiêng cữ sau sinh như những bà mẹ bỉm sữa khác, MC Phương Mai cùng chồng đi ăn mừng sau 1 tuần "vượt cạn" thành công.

1 tuần sau khi hạ sinh con trai đầu lòng thành công, MC Phương Mai thoải mái đi chơi cùng ông xã ngoại quốc. Bà mẹ bỉm sữa diện trang phục sành điệu khoe nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ xuống phố.

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Phương Mai nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh - Ảnh: FB
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Nữ siêu mẫu khoe nhan sắc rạng rỡ khi cùng chồng đi chơi - Ảnh: FB

Sự khỏe khoắn của nữ siêu mẫu chỉ sau 1 tuần "vượt cạn" khiến nhiều người nể phục. Bởi thông thường sau khi đẻ mổ, chị em rất khó khăn trong việc đi lại ở tuần đầu tiên. Riêng Phương Mai, cô còn mang cả giày cao gót.

"Trời! nể phục thể lực của Phương Mai"; "Ôi chị nhận của em 1 lạy, mới 1 tuần chị tôi đã đi được guốc và lượn phố rồi"; "Trời ơi gái mới sinh đây sao"; "Quá khỏe. Quá siêu. Như chưa có cuộc đi đẻ"... mọi người nể phục sức khỏe của cô nàng.

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Dân mạng bất ngờ vì sức khỏe dẻo dai của Phương Mai - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Phương Mai cũng nhận được một số lời khuyên về vấn đề ở cữ sau sinh: "Sao dậy đi ra ngoài sớm quá cháu. Mai mốt đau đầu mỏi gối lắm đừng chủ quan cháu ạ có kiêng cữ vẫn hơn"; "Không ở nhà cho con ti, đi ra ngoài làm gì, bục vết mổ bây giờ".

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Ảnh gia đình đủ 3 thành viên của chân dài 9x - Ảnh: FB

Siêu mẫu Phương Mai tổ chức đám cưới với chồng ngoại quốc vào tháng 6/2019. Sau 5 tháng về nhà chồng, chân dài sinh năm 1990 hạ sinh con trai đầu lòng khỏe mạnh. Em bé chào đời ngày 21/11 bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,2 kg.

Phương Mai: “Nước mắt tôi trào ra khi lần đầu nhìn thấy con trai”

Phương Mai: “Nước mắt tôi trào ra khi lần đầu nhìn thấy con trai”

Nhớ lại cảm giác lần đầu nhìn thấy con trai, nữ MC cho biết, em bé được da kề da với mẹ ngay khi chào đời. “Lúc ấy không hiểu sao nước mắt tôi cứ trực trào ra..." - Phương Mai chia sẻ.

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