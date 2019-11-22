Phương Mai sinh con đầu lòng sau 5 tháng cưới, lộ hình ảnh đầu tiên của em bé

Siêu mẫu Phương Mai vừa hạ sinh con đầu lòng với chồng ngoại quốc. Hình ảnh đầu tiên của quý tử được cô hé lộ sau đó.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Phương Mai vừa thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng khỏe mạnh. Em bé ra đời lúc 15 giờ ngày 21/11, nặng 3,2kg, chân dài và có nhiều nét giống bố.

"Đợi phổng phao thêm tí xem có tí nét nào của tui không nào, 3,2kg chân dài đầu to", Phương Mai chia sẻ ít giờ trước.

Sau khi chào đời, em bé được da kề da với bố - Ảnh: FB

Những hình ảnh đầu tiên của con trai vừa chào đời cũng được chân dài này đăng tải và thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc chồng Phương Mai da kề da với em bé khiến nhiều người không khỏi xúc động. Có thể thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của chàng doanh nhân ngoại quốc khi lên chức bố.

Giây phút xúc động của chồng con được nữ siêu mẫu đăng tải - Ảnh: FB

Chồng Phương Mai còn tạo dáng nhí nhố khi chụp ảnh tự sướng với quý tử - Ảnh: FB

Trước đó, vào ngày 19/11, cô nàng được chồng và bố mẹ đưa vào bệnh viện vì có dấu hiệu chuyển dạ. Trước khi lên bàn đẻ, chân dài này còn viết dòng chia sẻ dài, tâm sự về quá trình mang thai của mình và nhận được sự quan tâm của nhiều chị em.

Cô nàng rạng rỡ dù sắp lên bàn đẻ - Ảnh: FB

Siêu mẫu Phương Mai kết hôn với chồng Tây vào giữa tháng 6/2019 tại Hà Nội. Không lâu sau đó, cô chia sẻ tin vui sắp làm mẹ bằng bức ảnh bán nude khoe bụng và ảnh siêu âm thai nhi. Suốt hơn 9 tháng bầu bí, nữ siêu mẫu vẫn chăm chỉ luyện tập yoga để giữ dáng, tăng cường sức khỏe thai kỳ.

Những thói quen gây tranh cãi của Phương Mai khi mang bầu Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Phương Mai vẫn catwalk trên đôi giày cao 12 cm, gây ra những ý kiến tranh cãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-mai-sinh-con-dau-long-sau-5-thang-cuoi-lo-hinh-anh-dau-tien-cua-em-be-344808.html