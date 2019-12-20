1 tháng sau sinh, MC Phương Mai chia sẻ chuyện bị khủng hoảng, ám ảnh vì nghe con khóc

Hậu trường 20/12/2019 14:56

Dù đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ trước khi sinh con nhưng MC Phương Mai vẫn không thể thích ứng kịp và rơi vào trạng thái khủng hoảng.

Sau 1 tháng làm mẹ, MC Phương Mai hào hứng khoe quý tử đầu lòng bụ bẫm trên trang cá nhân. Chân dài sinh năm 1990 còn đăng tải hình ảnh mới nhất của mình sau sinh, khoe vóc dáng thon gọn bất ngờ.

Đặc biệt, Phương Mai còn dành riêng một status dài chia sẻ về những điều đáng nhớ sau 1 tháng chăm sóc con trai đầu lòng. Theo đó, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ trước khi sinh nở 2 tháng nhưng cô vẫn gặp không ít khó khăn, thậm chí còn rơi vào tình trạng khủng hoảng.

mc phuong mai sinh con
2 tuần đầu làm mẹ, cô nàng bị khủng hoảng nặng nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn hơn - Ảnh: FB

Nỗi lòng của bà mẹ bỉm sữa: "Một tháng nuôi khủng long đã khiến em nó thực sự bái phục những bà mẹ đơn thân, các chị nhận của tại hạ 1 lạy. Dù em nó đã có những tính toán và sắp xếp 2 tháng trước khi trứng khủng long nở, thuê cô vú em trước 1 tháng, đặt dịch vụ y tá hỗ trợ chăm sóc bé tại nhà trước 1 tuần - tưởng chừng mọi việc sẽ cứ thế trơn tru theo kế hoạch, nhưng ai dè khủng hoảng vẫn ập tới. Không biết các mẹ khác thế nào, chứ em nó bị ám ảnh với việc phải hiểu bằng được thằng ku đang có vấn đề gì - khóc là vì sao? vì sao nhà ngươi khóc".

Cô còn kể chuyện vì lo lắng quá mức nên đã gọi điện, nhắn tin làm phiền nhiều người. Thậm chí, Phương Mai còn đưa con đi cấp cứu nhưng được bác sĩ trả về vì bé không có bệnh gì.

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Ở góc nghiêng, con trai Phương Mai được khen ngợi bởi vẻ ngoài phổng phao, kháu khỉnh - Ảnh: FB

May mắn ở hiện tại, Phương Mai đã làm quen với cuộc sống mẹ bỉm sữa, mọi thứ gần như trở lại bình thường.

Cô tâm sự: "May quá sau 2 tuần nằm gai nếm mật thì cuối cùng cả 2 khủng long đều đã hiểu nhau và bớt hành nhau, khủng long bạo chúa thảnh thơi đi chạy sô, đi làm đẹp, đi hẹn hò, khủng long ăn sữa thì cứ yên tâm ăn - chơi - ngủ vào nếp rất ngoan chả cần khóc lóc gì vì các vấn đề đều được cả nhà đoán và giải quyết trước khi căng thẳng leo thang rồi. Dẫu biết chặng đường phía trước còn dài nhưng chúng ta cùng cố gắng giữ phong độ này nhé nhóc con".

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Cô nàng khiến các chị em nể phục vì nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh, trở lại với công việc sau 1 tuần 'vượt cạn' - Ảnh: FB

Dưới bài viết, MC Phương Mai nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em. Mọi người gửi lời chúc mừng và hi vọng cô sớm công khai diện mạo "hoàng tử bé".

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Không như những bà mẹ bỉm sữa khác ở cữ trong 3 tháng, Phương Mai vẫn thoải mái ra phố gặp bạn bè, thậm chí tranh thủ “hẹn hò” ăn trưa cùng ông xã chỉ sau vài ngày lần vượt cạn sinh con trai đầu lòng.

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