Lâm Vỹ Dạ khoe ảnh năm 20 tuổi thời chưa chồng chưa con, dân mạng thốt lên 'nhìn hoài không ra'

Hầu hết mọi người đều nhận xét rằng so với lúc 20 tuổi, diễn viên Lâm Vỹ Dạ của hiện tại xinh đẹp và duyên dáng hơn rất nhiều.

Như nhiều đồng nghiệp khác, khoảng thời gian này, diễn viên Lâm Vỹ Dạ dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và chồng con. Thi thoảng, cô chia sẻ về khoảnh khắc đời thường, những câu chuyện vui để cuộc sống những ngày tránh dịch trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mới đây nhất, bà mẹ hai con nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng khi đăng tải bức ảnh năm 20 tuổi lên trang cá nhân.

Cô viết: "Hình con gái chưa chồng chưa con, chụp năm 20 tuổi với 2 con bạn 'thân ai nấy lo'. Không biết lúc này Bánh Mì, Xá Xị ở đâu nữa hen? Sao ai cũng nói giờ trẻ và tươi hơn hồi đó là sao ta? Không lẽ tui bị lão hóa ngược à?".

Lâm Vỹ Dạ khoe ảnh năm 20 tuổi khi chưa kết hôn và sinh con - Ảnh: FB

Cô kết hôn với ông xã Hứa Minh Đạt vào năm 2010 khi chỉ mới 21 tuổi - Ảnh: FB

Trong ảnh, bà xã Hứa Minh Đạt diện áo thun hồng, tóc dài để mái. Nhìn vào hình ảnh này, nhiều người nhận xét Lâm Vỹ Dạ ngày xưa vẫn rất đẹp nhưng gầy và đen hơn hiện tại.

“Em không nhận ra chị luôn, chị càng lớn lên chị càng đẹp ra”, “Chị ở đâu trong 3 người vậy em nhìn hoài không ra chế", "Hiện tại chị Vỹ Dạ xinh đẹp hơn... mến mộ chị lắm cơ, chị hài dễ thương", "Lão hóa ngược là càng ngày càng trẻ đó. Em phải công nhận là càng ngày chị càng xinh đẹp", "Em không quen bà Dạ 20. Em quen bà Dạ hiện giờ cơ"... một số người còn không nhận ra nữ diễn viên vì quá khác so với hiện tại.

Ở tuổi 31, Lâm Vỹ Dạ ngày càng xinh đẹp và thành công cả trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình - Ảnh: FB

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt kết hôn năm 2010. Sau 10 năm chung sống hạnh phúc, cặp đôi có hai cậu con trai ngoan ngoãn, đáng yêu. Đây là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ hài được công chúng mến mộ nhất nhì showbiz Việt.

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