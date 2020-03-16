Lâm Vỹ Dạ khoe được chồng cưng như trứng mỏng, sao Việt tấm tắc 'tu 10 kiếp mới được'

Ca sĩ Hồ Việt Trung, Hari Won, Tiến Luật... hết lời ngợi khen Hứa Minh Đạt và chúc mừng diễn viên Lâm Vỹ Dạ lấy được người chồng tuyệt vời.

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ là một trong những cặp vợ chồng Vbiz được công chúng ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân viên mãn. Kết hôn năm 2010, vào thời điểm này cả hai vẫn chưa được nhiều khán giả biết đến. Họ cùng nhau trải qua giai đoạn khó khăn, thiếu thốn về kinh tế. Và sau 10 năm cố gắng, vợ chồng nghệ sĩ đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng, trở thành cặp đôi đắt show nhất nhì hiện nay.

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ hỗ trợ nhau cả trong cuộc sống lẫn công việc - Ảnh: FB

Khi cuộc sống ổn định và đầy đủ về vật chất, tình cảm vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ dành cho nhau vẫn mặn nồng theo thời gian. Dù bận rộn, nữ diễn viên vẫn lo chu toàn việc gia đình, là người mẹ hiền, vợ đảm. Về phía Hứa Minh Đạt, anh luôn quan tâm, yêu thương vợ con hết mực.

Mới đây, Lâm Vỹ Dạ hào hứng viết những lời "có cánh" về ông xã: "Thương chồng tui quá. Tối khuya đợi vợ về, ngủ được vài tiếng dậy đi làm còn hâm giùm vợ nồi thịt kho, nhang khói cho bàn thờ từ trên xuống dưới nữa. Cảm ơn chồng yêu nhiều lắm".

Nữ diễn viên khoe được chồng yêu thương, chăm sóc chu đáo - Ảnh: FB

Cặp đôi có hai con trai kháu khỉnh là Bánh Mì và Xá Xị - Ảnh: FB

Dòng trạng thái khen chồng của bà mẹ hai con nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người. Ca sĩ Hari Won, Tiến Luật, Hồ Việt Trung xuýt xoa: "Ôi ôi kìa kìa. Tình yêu nồng nàn", "Cưng hen", "Chị tu 10 kiếp mới có được ông anh của em đó nha chị"... Hài hước nhất là bình luận "cà khịa" đàn chị của BB Trần: "Đàn ông đôi khi họ lo lắng cho công việc nên khó ngủ nữa chị, chứ không phải... à mà thôi, nghĩ vậy đi cho lành".

Con trai Lâm Vỹ Dạ làm văn tả mẹ, hóa ra trong mắt cậu bé cô là người mẹ thế này Sau ánh hào quang sân khấu, diễn viên Lâm Vỹ Dạ là một người mẹ chu đáo, hết lòng yêu thương và chăm lo cho hai con.

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