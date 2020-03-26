Hơn 9 năm chung sống, cặp đôi diễn viên Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ vẫn vô cùng hạnh phúc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường dí dỏm, hài hước đến khán giả.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Hứa Minh Đạt bất ngờ gây chú ý khi công khai “nói xấu” vợ: “Theo như nhà khoa học tui nghiên cứu trong mùa dịch Corona và đã có thống kê về khoảng thời gian qua đã ra kết luận... Sinh vật bất tử: Lâm Vỹ Dạ. Cô ấy ít khi nào mở miệng. Khi mở miệng là ăn. nên không có đường nào vi rút xâm nhập được nên Lâm Vỹ Dạ là sinh vật bất tử!”.