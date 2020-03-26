Nam diễn viên Hứa Minh Đạt khiến người hâm mộ bật cười thích thú khi “cả gan” gọi bà xã Lâm Vỹ Dạ là “sinh vật bất tử”.
- Con trai Lâm Vỹ Dạ làm văn tả mẹ, hóa ra trong mắt cậu bé cô là người mẹ thế này
- Lâm Vỹ Dạ lộ bụng to vượt mặt, dân mạng liền hỏi 'chị có bầu hả?'
Hơn 9 năm chung sống, cặp đôi diễn viên Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ vẫn vô cùng hạnh phúc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường dí dỏm, hài hước đến khán giả.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Hứa Minh Đạt bất ngờ gây chú ý khi công khai “nói xấu” vợ: “Theo như nhà khoa học tui nghiên cứu trong mùa dịch Corona và đã có thống kê về khoảng thời gian qua đã ra kết luận... Sinh vật bất tử: Lâm Vỹ Dạ. Cô ấy ít khi nào mở miệng. Khi mở miệng là ăn. nên không có đường nào vi rút xâm nhập được nên Lâm Vỹ Dạ là sinh vật bất tử!”.
Theo chia sẻ của Hứa Minh Đạt, anh gọi vợ là “sinh vật bất tử” vì không một loại virus nào có thể xâm nhập được vào cơ thể của cô. Nguyên nhân được tiết lộ là do Lâm Vỹ Dạ rất ít khi mở miệng nhưng hễ mở miệng là lại ăn. Thế nhưng, bị ông xã trêu chưa đủ, Lâm Vỹ Dạ còn bị người hâm mộ đăng ảnh “dìm hàng” dưới phần bình luận.
Một số bình luận hài hước của cư dân mạng dưới bài đăng của Hứa Minh Đạt: “Chị Dạ: Rồi để xem tối chú Đạt ngủ ở đâu nha”, “Thôi toang, tối ra ban công thật rồi”, “Chị Dạ của em sẽ mãi mãi bất tử để còn bên gia đình sunflower nữa”, “Em đã gần hình dung ra khuôn mặt của chị Dạ sau khi đọc được dòng trạng thái này”…