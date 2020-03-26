Hứa Minh Đạt trêu vợ là ‘sinh vật bất tử’ nhưng phản ứng của cư dân mạng mới khiến Lâm Vỹ Dạ ‘giận tím người’

Hậu trường 26/03/2020 11:39

Nam diễn viên Hứa Minh Đạt khiến người hâm mộ bật cười thích thú khi “cả gan” gọi bà xã Lâm Vỹ Dạ là “sinh vật bất tử”.

Hơn 9 năm chung sống, cặp đôi diễn viên Hứa Minh ĐạtLâm Vỹ Dạ vẫn vô cùng hạnh phúc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường dí dỏm, hài hước đến khán giả.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Hứa Minh Đạt bất ngờ gây chú ý khi công khai “nói xấu” vợ: “Theo như nhà khoa học tui nghiên cứu trong mùa dịch Corona và đã có thống kê về khoảng thời gian qua đã ra kết luận... Sinh vật bất tử: Lâm Vỹ Dạ. Cô ấy ít khi nào mở miệng. Khi mở miệng là ăn. nên không có đường nào vi rút xâm nhập được nên Lâm Vỹ Dạ là sinh vật bất tử!”.

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Bài đăng của Hứa Minh Đạt - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Hứa Minh Đạt, anh gọi vợ là “sinh vật bất tử” vì không một loại virus nào có thể xâm nhập được vào cơ thể của cô. Nguyên nhân được tiết lộ là do Lâm Vỹ Dạ rất ít khi mở miệng nhưng hễ mở miệng là lại ăn. Thế nhưng, bị ông xã trêu chưa đủ, Lâm Vỹ Dạ còn bị người hâm mộ đăng ảnh “dìm hàng” dưới phần bình luận.

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Lâm Vỹ Dạ bị chồng trêu ăn liên tục nên virus không có đường xâm nhập - Ảnh: FB
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Lâm Vỹ Dạ đắng lòng khi người hâm mộ hùa theo ông xã ‘dìm hàng’ cô – Ảnh: FB

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Fan rất nhiệt tình chế ảnh Lâm Vỹ Dạ để trêu chọc cô – Ảnh: FB

Một số bình luận hài hước của cư dân mạng dưới bài đăng của Hứa Minh Đạt: “Chị Dạ: Rồi để xem tối chú Đạt ngủ ở đâu nha”, “Thôi toang, tối ra ban công thật rồi”, “Chị Dạ của em sẽ mãi mãi bất tử để còn bên gia đình sunflower nữa”, “Em đã gần hình dung ra khuôn mặt của chị Dạ sau khi đọc được dòng trạng thái này”…

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