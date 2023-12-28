Làm rõ thông tin Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị cấm thi vì nghỉ học quá nhiều để chạy show?

Hậu trường 28/12/2023 17:09

Thông tin Hoa hậu Thiên Ân bị cấm thi vì nghỉ học quá nhiều thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh được cho là thành tích học tập của Hoa hậu Thiên Ân tại Đại học Greenwich. Đáng chú ý, theo nội dung đăng tải cho biết nàng hậu nằm trong danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi học kỳ bởi số lần nghỉ học lên tới con số 37, chiếm 53% tỷ lệ nghỉ học.

Thông tin này đã ngay lập tức khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán cho rằng do thời gian qua nàng hậu sinh năm 2000 tham gia hoạt động nghệ thuật quá nhiều dẫn đến việc chểnh mảng việc học. Tuy nhiên, số khác netizen lại bày tỏ sự nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này.

Làm rõ thông tin Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị cấm thi vì nghỉ học quá nhiều để chạy show? - Ảnh 1
Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh được cho là thành tích học tập của Hoa hậu Thiên Ân tại Đại học Greenwich

Trước thông tin này, trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Nhựt Tân - giám đốc Greenwich Việt Nam xác nhận Đoàn Thiên Ân hiện là sinh viên năm thứ nhất, khóa tuyển sinh 2023, mới đang học ở giai đoạn dự bị tiếng Anh tại Greenwich Việt Nam, chưa vào chuyên ngành.

Chương trình dự bị tiếng Anh dựa vào năng lực tiếng Anh (cấp level tiếng Anh) của sinh viên. Sau đó, sinh viên phải thi VSTEP bậc 4/6 rồi mới tiếp tục vào giai đoạn chuyên ngành. Ở giai đoạn dự bị tiếng Anh, mỗi level có thời gian học 2 tháng, sinh viên nào đạt đến level 5 sẽ được thi chứng chỉ VSTEP bậc 4/6.

Làm rõ thông tin Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị cấm thi vì nghỉ học quá nhiều để chạy show? - Ảnh 2
Ông Nguyễn Nhựt Tân - giám đốc Greenwich Việt Nam xác nhận Đoàn Thiên Ân hiện là sinh viên năm thứ nhất, khóa tuyển sinh 2023, mới đang học ở giai đoạn dự bị tiếng Anh tại Greenwich Việt Nam

“Thông thường, trong năm đầu tiên, các bạn xếp tiếng Anh level 1 sẽ mất khoảng từ 10-12 tháng trong giai đoạn dự bị tiếng Anh. Thực tế, năng lực tiếng Anh của Thiên Ân rất khá nên không cần phải học lại từ đầu. Ngay cả trường hợp hoa hậu Thiên Ân phải bận rộn với lịch trình riêng, lên lớp không đều thì phải tham gia một số hình thức học có người kèm cặp, hỗ trợ” - ông Tân cho biết thêm.

Do đó, tin đồn hoa hậu Thiên Ân không đủ điều kiện thi học kỳ năm 2023 tại Trường đại học Greenwich do nghỉ quá số buổi cho phép là không đúng sự thật. 

Làm rõ thông tin Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị cấm thi vì nghỉ học quá nhiều để chạy show? - Ảnh 3
Tin đồn hoa hậu Thiên Ân không đủ điều kiện thi học kỳ năm 2023 tại Trường đại học Greenwich do nghỉ quá số buổi cho phép là không đúng sự thật

Ngoài theo học tại Trường đại học Greenwich Việt Nam, hoa hậu Đoàn Thiên Ân còn đang theo học ngành quản trị khách sạn tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết, hiện tại Thiên Ân vẫn còn trong thời gian học tập tại trường.

Đến thời điểm hiện tại Đoàn Thiên Ân đã học xong tất cả các học phần, chỉ còn thiếu chứng chỉ tiếng Anh nữa là đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2024. Chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu của trường là TOEIC tối thiểu 350 hoặc tương đương.

Làm rõ thông tin Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị cấm thi vì nghỉ học quá nhiều để chạy show? - Ảnh 4
Hoa hậu Thiên Ân và hoa hậu Thanh Thủy nhận chứng nhận học bổng do đại diện trường trao tặng 

“Chỉ cần nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định nữa thì Đoàn Thiên Ân sẽ tốt nghiệp loại khá (3.14/4 điểm). Nhưng hiện tại chưa thấy em nộp chứng chỉ tiếng Anh. Theo quy chế đào tạo, Thiên Ân vẫn còn thời gian khá nhiều để hoàn tất thủ tục. Vì ngoài việc hết thời gian theo quy định của nhà trường thì được phép kéo dài thêm 3 năm nếu sinh viên chỉ còn nợ các loại chứng chỉ” - ông Nhân cho hay.

Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000) đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Sau đó, người đẹp gốc Long An trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi cuộc thi Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) tại Indonesia và đạt thành tích Top 20 chung cuộc. Ngoài sở hữu chiều cao 1,75m cùng gương mặt sáng sân khấu, Hoa hậu Thiên Ân ghi điểm nhờ khả năng ứng xử linh hoạt và có thành tích học tập đáng nể.

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