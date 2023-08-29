Trường Giang 'phá lệ' đi xem chung kết hoa hậu, nhắn nhủ Thiên Ân đúng 2 điều khiến CĐM nể phục vì 'cái tâm và cái tầm'

Theo đó, trước khi chính thức final walk để kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand rực rỡ của mình, Đoàn Thiên Ân đã có những phút giây trò chuyện với vợ chồng nam diễn viên Mười khó tại hậu trường . Tại đây, Trường Giang nhắn nhủ đến Thiên Ân sau khi kết thúc nhiệm kỳ, tuyệt đối không được quên điều này: “Nói chung là dù mình có hết nhiệm kỳ, mình vẫn là hoa hậu, hoa hậu đến suốt cuộc đời. Có hai cái con không bao giờ được quên là tri thức và lòng nhân ái”.

Trường Giang cùng Nhã Phương và Phát La đến ủng hộ Đoàn Thiên Ân

Với chia sẻ của vợ chồng Nhã Phương đã khiến cho top 20 Miss Grand International 2023 không khỏi "rưng rưng" nước mắt. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những đàn anh, đàn chị thân thiết. Được biết, Nhã Phương - Thiên Ân trở nên thân thiết khi cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ 2023. Kể từ đó đến nay, mỗi dịp quan trọng của đối phương thì đều có sự xuất hiện, đồng hành động viên từ người còn lại.

Nam danh hài xứ Quảng nổi tiếng là người ít khi tham gia các sự kiện của làng hương sắc. Tuy nhiên anh có mối quan hệ rất tốt đẹp với nhiều nàng hậu như Thiên Ân, Tiểu Vy, Khánh Vân...

Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi Trường Giang "phá lệ" tham dự thảm đỏ của 1 cuộc thi nhan sắc. Trong thời gian qua, nam danh hài vô cùng bận rộn với lịch trình tham gia show truyền hình thực tế Hành Trình Rực Rỡ, sắp tới đây cũng quay trở lại với 2 Ngày 1 Đêm. Ngoài ra, vì mới khai trương thêm chi nhánh mới nhà hàng cơm quê nên ông xã Nhã Phương rất hiếm tham gia các hoạt động bên lề.