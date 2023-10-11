Đoàn Thiên Ân bật khóc tiết lộ từng phải gặp bác sĩ điều trị tâm lý khi mẹ đột ngột qua đời

Hậu trường 11/10/2023 14:00

Những chia sẻ của Thiên Ân khiến khán giả không khỏi xúc động.

Sau khi đăng quang hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2023, Thiên Ân ngày càng được yêu mến bởi tính cách gần gũi, vui vẻ. Dù thiếu vắng tình thương và chăm sóc của mẹ từ sớm nhưng nàng hậu vẫn luôn nỗ lực để có được thành công như hôm nay. 

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Orange, Thiên Ân hiếm hoi có những chia sẻ xúc động khi nhắc đến người mẹ quá cố. Theo đó, nàng hậu cho biết, dù mẹ không còn nhưng mỗi lần chất chứa nhiều tâm sự mẹ là người cô nghĩ đến đầu tiên.

Đoàn Thiên Ân bật khóc tiết lộ từng phải gặp bác sĩ điều trị tâm lý khi mẹ đột ngột qua đời - Ảnh 1
Thiên Ân hiếm hoi có những chia sẻ xúc động khi nhắc đến người mẹ quá cố

Sự ra đi của mẹ khiến Thiên Ân từng gặp vấn đề tâm lý vì nỗi đau quá lớn. Nàng hậu kể: "Em chưa bao giờ nằm mơ thấy mẹ trong suốt 5 năm. Có một lần em nằm mơ, em thấy mẹ ở Mỹ về sau đó em khóc nhiều lắm và ôm mẹ bảo: Mẹ ơi đừng bỏ con đi nữa. Xong mẹ mới nói lại với em một câu: Mẹ không thể, mẹ chỉ thăm con ở giây phút này thôi. Đến khi em tỉnh lại, xung quanh không có ai. 

Đoàn Thiên Ân bật khóc tiết lộ từng phải gặp bác sĩ điều trị tâm lý khi mẹ đột ngột qua đời - Ảnh 2
Sự ra đi của mẹ khiến Thiên Ân từng gặp vấn đề tâm lý vì nỗi đau quá lớn

Em cảm giác thật trống trải và em thấy mẹ rất đẹp. Mẹ mặc ngay bộ đồ lúc mẹ mất với cái áo màu vàng. Cảm giác lúc đó của em tưởng chừng như mẹ chưa bao giờ rời xa em. Em đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng không dám đối mặt được sự việc mẹ em mất đi. Sau này em bị sụp đổ, sau đó đi khám bác sĩ nói bị sang chấn tâm lý vì những biến cố gặp phải mà không dám đối diện với nó. 

Và rồi em dần dần nhìn nhận mọi thứ theo góc nhìn khác hơn. Em nhận ra rằng có những chuyện dù muốn hay không vẫn phải đối mặt với nó. Những lúc em có nhiều cảm xúc em lại nhớ đến mẹ vì từ nhỏ đến lớn em luôn tâm sự với mẹ. Và sau này, những lúc buồn em không còn cơ hội để tâm sự với mẹ".

Đoàn Thiên Ân bật khóc tiết lộ từng phải gặp bác sĩ điều trị tâm lý khi mẹ đột ngột qua đời - Ảnh 3
Thiên Ân cũng cho biết bản thân rất trân trọng những người có gia đình hạnh phúc bởi cô vốn đã thiếu thốn tình cảm gia đình

Thiên Ân cũng cho biết bản thân rất trân trọng những người có gia đình hạnh phúc bởi cô vốn đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Hiện tại, Thiên Ân và ba rất yêu thương nhau. Đặc biệt là từ sau khi mẹ mất, cô và ba lại có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau hơn, cô cũng dần dần dồn tình cảm cho ba. Thiên Ân nhận định: "Gia đình là nơi an toàn nhất, và cũng là nơi duy nhất để chúng ta trở về dù muốn dù không".

Đoàn Thiên Ân bật khóc tiết lộ từng phải gặp bác sĩ điều trị tâm lý khi mẹ đột ngột qua đời - Ảnh 4
Từ sau khi mẹ mất, cô và ba lại có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau hơn, cô cũng dần dần dồn tình cảm cho ba

Vừa qua, trong màn final-walk tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023, Thiên Ân cũng bật khóc gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành: "Con cảm ơn ba đã sinh ra con, đã nuôi con trưởng thành, dạy cho con biết rằng dù con có thành công hay không, cũng không quan trọng bằng việc con có thành nhân hay không. 

Đoàn Thiên Ân bật khóc tiết lộ từng phải gặp bác sĩ điều trị tâm lý khi mẹ đột ngột qua đời - Ảnh 5
Vừa qua, trong màn final-walk tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023, Thiên Ân cũng bật khóc gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành

Cảm ơn mẹ đã luôn là trái tim của con, là nơi con tâm sự tất cả mọi chuyện, kể cả khi mẹ đã không còn trên cuộc đời này. Và con nghĩ bây giờ mẹ đã an lòng khi thấy mẹ Dung lo lắng cho con nhiều hơn. Ngày mẹ mất đi, con như mất đi bầu trời của mình. Nếu có kiếp sau, xin cho con được tìm lại mẹ, mẹ nhé".

Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân hội ngộ tại show thời trang tổ chức tại Miss Grand Việt Nam

Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân hội ngộ tại show thời trang tổ chức tại Miss Grand Việt Nam

Chương trình Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 5 tổ chức tại Miss Grand Việt Nam quy tụ nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt.

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