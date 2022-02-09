Lâm Khánh Chi từng muốn cho chồng cũ cơ hội quay lại: "Tôi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn trở lại với anh Hùng"

Sau loạt ồn ào hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi mới đây đã có những trải lòng về chồng cũ và nói rõ về câu chuyện "người thứ 3".

Ngày 7/2 vừa qua, chồng cũ Lâm Khánh Chi gây xôn xao MXH khi bất ngờ "tố" nữ ca sĩ chuyển giới ngoại tình với diễn viên Song Duy trước khi ly hôn. Lâm Khánh Chi sau đó cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính và khẳng định những lời chồng cũ nói hoàn toàn không đúng sự thật. Sau nhiều ồn ào, Lâm Khánh Chi mới đây đã có những trải lòng về câu chuyện ly hôn của mình. Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Lâm Khánh Chi cho biết cô từng muốn cho chồng cũ cơ hội quay lại, đến mãi tận hôm nay khi chồng cũ lên tiếng, nữ ca sĩ mới phát hiện ra những hiểu lầm giữa cả 2 dẫn đến chuyện chia tay: "Khán giả cũng biết tôi hay viết những dòng trạng thái buồn, lúc đó gia đình đã rạn nứt cả năm nay rồi. Tôi cũng cho anh Hùng nhiều cơ hội, nhưng đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện giữa cả hai có những cái không hiểu nhau dẫn đến chuyện chia tay"

"Thật sự thời gian gần đây, tôi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn trở lại với anh Hùng. Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi và anh Hùng đã trở lại với nhau. Dịp Tết là dịp buồn nhất vì tôi nhớ đến rất nhiều kỉ niệm. Nếu ai xem livestream của tôi cũng thấy tôi rất tàn, nếu hạnh phúc tôi không vậy vì hạnh phúc phải thăng hoa, làm sao tàn được" - Lâm Khánh Chi chia sẻ. Thời điểm khi chồng cũ lên tiếng ly hôn và có nhiều ẩn ý về uẩn khúc sau ly hôn, Lâm Khánh Chi cho biết cô không lên tiếng vì không muốn mọi chuyện bị bàn tán, thậm chí vẫn chỉ nghĩ cả 2 chỉ đang cần thời gian xa nhau, sau đó sẽ quay lại, tuy nhiên, vì chồng cũ có tình mới quá sớm nên cả 2 không còn cơ hội quay lại: "Thật sự, lúc đó tôi vẫn muốn cho anh Hùng cơ hội. Nhưng anh ấy lại có người yêu quá sớm, quá vội vàng thì làm sao mà cho cơ hội được" - cô nói.

Nói về lý do khiến cuộc hôn nhân của mình bị rạn nứt, Lâm Khánh Chi cho biết vì giữa cả 2 không đồng quan điểm: "Anh ấy còn quá trẻ và còn ham chơi... Vấn đề này ảnh hưởng đến hạnh phúc giữa chúng tôi, không phải vấn đề người thứ 3... Tính tôi rất người lớn nhưng anh Hùng làm vậy là quá trẻ con, đó là điều không thể hợp với tôi. Tôi cần người chồng bản lĩnh, đằm thắm, còn anh Hùng quá trẻ con khi cư xử như vậy". "Bây giờ tôi nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng thôi, đã hết duyên nợ thì sẽ xa nhau. Có như thế mình sẽ đỡ buồn hơn. Tôi nghĩ trong câu chuyện này không ai muốn hết nhưng nhiều khi những hiểu lầm và anh Hùng là người cố chấp nên dẫn đến chia tay. Anh ấy là người đàn ông rất tốt, trong lúc sống với nhau, Phi Hùng là người rất chung tình, không hề có ai hết, đàng hoàng. Anh ấy chỉ bị cố chấp" - Lâm Khánh Chi nói.

Bị Lâm Khánh Chi phủ đầu chuyện ngoại tình, Phi Hùng ấm ức đăng 5 chữ "bóng gió" về vợ cũ? Từng được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân trong mơ, thế nhưng sau ly hôn, Lâm Khánh Chi - Phi Hùng lại không có kết thúc mấy êm đẹp khi bất ngờ "đấu tố" nhau.

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