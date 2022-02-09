Lâm Khánh Chi từng muốn cho chồng cũ cơ hội quay lại: "Tôi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn trở lại với anh Hùng"

Hậu trường 09/02/2022 09:51

Sau loạt ồn ào hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi mới đây đã có những trải lòng về chồng cũ và nói rõ về câu chuyện "người thứ 3".

Ngày 7/2 vừa qua, chồng cũ Lâm Khánh Chi gây xôn xao MXH khi bất ngờ "tố" nữ ca sĩ chuyển giới ngoại tình với diễn viên Song Duy trước khi ly hôn. Lâm Khánh Chi sau đó cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính và khẳng định những lời chồng cũ nói hoàn toàn không đúng sự thật. Sau nhiều ồn ào, Lâm Khánh Chi mới đây đã có những trải lòng về câu chuyện ly hôn của mình.

Lâm Khánh Chi từng muốn cho chồng cũ cơ hội quay lại: 'Tôi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn trở lại với anh Hùng' - Ảnh 1

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Lâm Khánh Chi cho biết cô từng muốn cho chồng cũ cơ hội quay lại, đến mãi tận hôm nay khi chồng cũ lên tiếng, nữ ca sĩ mới phát hiện ra những hiểu lầm giữa cả 2 dẫn đến chuyện chia tay: "Khán giả cũng biết tôi hay viết những dòng trạng thái buồn, lúc đó gia đình đã rạn nứt cả năm nay rồi. Tôi cũng cho anh Hùng nhiều cơ hội, nhưng đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện giữa cả hai có những cái không hiểu nhau dẫn đến chuyện chia tay"

"Thật sự thời gian gần đây, tôi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn trở lại với anh Hùng. Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi và anh Hùng đã trở lại với nhau. Dịp Tết là dịp buồn nhất vì tôi nhớ đến rất nhiều kỉ niệm. Nếu ai xem livestream của tôi cũng thấy tôi rất tàn, nếu hạnh phúc tôi không vậy vì hạnh phúc phải thăng hoa, làm sao tàn được" - Lâm Khánh Chi chia sẻ. 

Lâm Khánh Chi từng muốn cho chồng cũ cơ hội quay lại: 'Tôi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn trở lại với anh Hùng' - Ảnh 2

Thời điểm khi chồng cũ lên tiếng ly hôn và có nhiều ẩn ý về uẩn khúc sau ly hôn, Lâm Khánh Chi cho biết cô không lên tiếng vì không muốn mọi chuyện bị bàn tán, thậm chí vẫn chỉ nghĩ cả 2 chỉ đang cần thời gian xa nhau, sau đó sẽ quay lại, tuy nhiên, vì chồng cũ có tình mới quá sớm nên cả 2 không còn cơ hội quay lại: "Thật sự, lúc đó tôi vẫn muốn cho anh Hùng cơ hội. Nhưng anh ấy lại có người yêu quá sớm, quá vội vàng thì làm sao mà cho cơ hội được" - cô nói.

Nói về lý do khiến cuộc hôn nhân của mình bị rạn nứt, Lâm Khánh Chi cho biết vì giữa cả 2 không đồng quan điểm: "Anh ấy còn quá trẻ và còn ham chơi... Vấn đề này ảnh hưởng đến hạnh phúc giữa chúng tôi, không phải vấn đề người thứ 3... Tính tôi rất người lớn nhưng anh Hùng làm vậy là quá trẻ con, đó là điều không thể hợp với tôi. Tôi cần người chồng bản lĩnh, đằm thắm, còn anh Hùng quá trẻ con khi cư xử như vậy".

Lâm Khánh Chi từng muốn cho chồng cũ cơ hội quay lại: 'Tôi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn trở lại với anh Hùng' - Ảnh 3

"Bây giờ tôi nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng thôi, đã hết duyên nợ thì sẽ xa nhau. Có như thế mình sẽ đỡ buồn hơn. Tôi nghĩ trong câu chuyện này không ai muốn hết nhưng nhiều khi những hiểu lầm và anh Hùng là người cố chấp nên dẫn đến chia tay. Anh ấy là người đàn ông rất tốt, trong lúc sống với nhau, Phi Hùng là người rất chung tình, không hề có ai hết, đàng hoàng. Anh ấy chỉ bị cố chấp" - Lâm Khánh Chi nói. 

 

Bị Lâm Khánh Chi phủ đầu chuyện ngoại tình, Phi Hùng ấm ức đăng 5 chữ "bóng gió" về vợ cũ?

Bị Lâm Khánh Chi phủ đầu chuyện ngoại tình, Phi Hùng ấm ức đăng 5 chữ "bóng gió" về vợ cũ?

Từng được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân trong mơ, thế nhưng sau ly hôn, Lâm Khánh Chi - Phi Hùng lại không có kết thúc mấy êm đẹp khi bất ngờ "đấu tố" nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi chồng cũ Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 41 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?