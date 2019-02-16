Lâm Khánh Chi khoe con trai 5 tháng tuổi biết ngồi và rất kháu khỉnh

Hậu trường 16/02/2019 14:42

Lâm Khánh Chi hé lộ một bức ảnh chụp con trai kháu khỉnh và tiết lộ bé đang bị ốm những ngày đầu năm.

Trưa 16/2, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp con trai ở góc nghiêng. Đây là lần đầu tiên "Nữ hoàng chuyển giới" chịu hé lộ về gương mặt quý tử đầu lòng sau 2 tháng đón bé về nước.

Có thể thấy, con trai Lâm Khánh Chi có gương mặt rất bụ bẫm và đáng yêu. Bé trai hiện đã 5 tháng tuổi và biết ngồi thành thạo. Tuy chỉ thấy được một góc khuôn mặt nhưng "hoàng tử bé" nhà Lâm Khánh Chi khá giống mẹ và rất trắng trẻo. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng cậu nhóc đang bị bệnh do ảnh hưởng bởi thời tiết giao mùa.

"Buồn ghê cu bị bệnh rồi. Giờ đưa em đi khám bệnh đây. Thương con quá đi, cả đêm Khánh Chi không ngủ lo cho bé", nữ ca sĩ tâm sự.

Lâm Khánh Chi khoe con trai 5 tháng tuổi biết ngồi và rất kháu khỉnh - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi khoe ảnh con trai và tiết lộ bé đang bị bệnh - Ảnh: FBNV
Lâm Khánh Chi khoe con trai 5 tháng tuổi biết ngồi và rất kháu khỉnh - Ảnh 2
Con trai Lâm Khánh Chi được 5 tháng tuổi và đã biết ngồi - Ảnh: FBNV
Lâm Khánh Chi khoe con trai 5 tháng tuổi biết ngồi và rất kháu khỉnh - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi khoe con trai 5 tháng tuổi biết ngồi và rất kháu khỉnh - Ảnh 4
Những hình ảnh hiếm hoi về con trai đầu lòng của vợ chồng Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng một vài lần đăng ảnh con nhưng luôn cẩn thận dùng icon che kín mặt. Dịp Tết Nguyên đán 2019, trong một lần trò chuyện với fan Lâm Khánh Chi lần đầu tiên để lộ mặt cậu bé trong livestream. Tuy nhiên, có vẻ như "Nữ hoàng chuyển giới" vẫn chưa sẵn sàng giới thiệu con trai đến khán giả.

Lần đầu lộ ảnh cận mặt con trai Lâm Khánh Chi

Lần đầu lộ ảnh cận mặt con trai Lâm Khánh Chi

Trong đoạn clip livestream chúc mừng năm mới, Lâm Khánh Chi đã giới thiệu quý tử đầu lòng đến người hâm mộ.

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