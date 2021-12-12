Kim Duyên lên đồ bạo hết nấc trước thềm chung kết Miss Universe, rò rỉ top 16 gây bất ngờ

Trong danh sách top 16 bị rò rỉ trên mạng, đại diện Việt Nam - Kim Duyên có tên khiến nhiều người vui mừng. Tuy nhiên, độ xác thực của danh sách này bị nhiều cư dân mạng nghi ngờ là hàng "fake" bởi Miss Universe nổi tiếng có độ bảo mật cao.

Ngày 12/12, Á hậu Kim Duyên tung loạt ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Sau khi hoàn thành phần thi Bán kết xuất sắc, nhiều người kỳ vọng, cô sẽ lọt vào sâu trong cuộc thi Miss Universe 2021.

Trước thềm chung kết, Kim Duyên chọn trang phục gợi cảm, xẻ cao táo bạo. Với phong độ ổn định, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology dự đoán cô sẽ lọt top 12.

Loạt ảnh hở bạo của Kim Duyên.

Trước đó, giấy kết quả top 16 Miss Universe 2021 bị rò rỉ trên mạng xã hội. Cùng với 15 thí sinh khác, đại diện Việt Nam - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - góp mặt trong danh sách này.

Trong danh sách top 16 bị rò rỉ trên mạng, đại diện Việt Nam - Kim Duyên có tên khiến nhiều người vui mừng. Tuy nhiên, độ xác thực của danh sách này bị nhiều cư dân mạng nghi ngờ là hàng "fake" bởi Miss Universe nổi tiếng có độ bảo mật cao.

Danh sách bị rò rỉ trên mạng có tên đại diện Việt Nam.

Ở nhiều mùa giải trước đó, không ít giấy tờ, bảng điểm trôi nổi trên mạng xã hội, nhưng thực chất đều là hàng "fake". Vì vậy, danh sách trên không có độ tin cậy cao.

Chung kết Miss Universe 2021 diễn ra vào 12/12 (giờ địa phương, tức sáng 13/12, giờ Việt Nam). Đương kim hoa hậu Andrea Meza, người Mexico, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-duyen-len-do-bao-het-nac-truoc-them-chung-ket-miss-universe-ro-ri-top-16-gay-bat-ngo-441102.html