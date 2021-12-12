Tháp tùng Kim Duyên đi thi Miss Universe 2021, Á hậu Hoàng My bất ngờ gặp lại bạn cũ rất quyền lực

Đi cổ vũ đàn em Kim Duyên tại Miss Universe 2021, Hoàng My bất ngờ gặp lại Á hậu Hoàn vũ 2011 Shamcey Supsup – đại diện của Philippines.

Sắp đi đến hồi kết, cuộc chạy đua nước rút dành cho ngôi vị vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2021 không còn nhiều, suốt những ngày qua Á hậu Hoàng My vẫn luôn có mặt tại Israel để đồng hành, cổ vũ cho đàn em Kim Duyên tại đấu trường nhan sắc quy mô lớn này. Á hậu Hoàng My có mặt tại Israel đồng hành cùng Kim Duyên Sau đêm bán kết, Hoàng My chia sẻ hình ảnh đặc biệt trên trang cá nhân về cuộc hội ngộ bất ngờ sau 10 năm với một người quen, đó là Shamcey Supsup khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi cả hai vẫn vô cùng thân thiết.

Hoàng My bất ngờ hội ngộ Shamcey Supsup sau 10 năm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Shamcey Supsup là Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2011. Cô đại diện Philippines thi Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm, xuất sắc đoạt danh hiệu Á hậu 3 chung cuộc. Trong khi đó, Hoàng My là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2011. Tuy nhiên, cô không may mắn có được thành tích như cô bạn khu vực Đông Nam Á khi phải dừng chân sớm tại cuộc thi này. Shamcey Supsup giờ là giám đốc quốc gia cho Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Sau 10 năm, nhan sắc của cả hai vẫn rạng rỡ, xinh đẹp và thêm phần quyến rũ. Cuộc sống công việc của Hoàng My và Shamcey Supsup cũng có nhiều thay đổi. Trong khi Hoàng My chuyên chú vào ngành học làm phim, sản xuất phim và trở thành cố vấn hỗ hợ Kim Duyên đến với hành trình Miss Universe 2021 thì Shamcey Supsup giờ đã là nhân vật quyền lực trong giới sắc đẹp Philippines. Cô là giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines từ năm 2019, chịu trách nhiệm việc tuyển chọn, định hướng và đào tạo các hoa hậu quốc gia đến với đấu trường Miss Universe.

Nhan sắc của hai cô bạn không thay đổi nhiều so với thời gian Năm nay, Shamcey Supsup sang Israel để đồng hành cùng "gà cưng" Beatrice Gomez - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2021. Trùng hợp thay khi Beatrice Gomez cũng chính là người bạn thân thiết và đối thủ đáng gờm của đại diện Việt Nam, Kim Duyên. Kim Duyên thân thiết cùng đại diện Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2021

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