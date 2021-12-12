Tháp tùng Kim Duyên đi thi Miss Universe 2021, Á hậu Hoàng My bất ngờ gặp lại bạn cũ rất quyền lực

Hậu trường 12/12/2021 11:28

Đi cổ vũ đàn em Kim Duyên tại Miss Universe 2021, Hoàng My bất ngờ gặp lại Á hậu Hoàn vũ 2011 Shamcey Supsup – đại diện của Philippines.

Sắp đi đến hồi kết, cuộc chạy đua nước rút dành cho ngôi vị vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2021 không còn nhiều, suốt những ngày qua Á hậu Hoàng My vẫn luôn có mặt tại Israel để đồng hành, cổ vũ cho đàn em Kim Duyên tại đấu trường nhan sắc quy mô lớn này. 

Tháp tùng Kim Duyên đi thi Miss Universe 2021, Á hậu Hoàng My bất ngờ gặp lại bạn cũ rất quyền lực - Ảnh 1
Á hậu Hoàng My có mặt tại Israel đồng hành cùng Kim Duyên

Sau đêm bán kết, Hoàng My chia sẻ hình ảnh đặc biệt trên trang cá nhân về cuộc hội ngộ bất ngờ sau 10 năm với một người quen, đó là Shamcey Supsup khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi cả hai vẫn vô cùng thân thiết.

Tháp tùng Kim Duyên đi thi Miss Universe 2021, Á hậu Hoàng My bất ngờ gặp lại bạn cũ rất quyền lực - Ảnh 2
Hoàng My bất ngờ hội ngộ Shamcey Supsup sau 10 năm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 
 

Shamcey Supsup là Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2011. Cô đại diện Philippines thi Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm, xuất sắc đoạt danh hiệu Á hậu 3 chung cuộc. Trong khi đó, Hoàng My là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2011. Tuy nhiên, cô không may mắn có được thành tích như cô bạn khu vực Đông Nam Á khi phải dừng chân sớm tại cuộc thi này.

Tháp tùng Kim Duyên đi thi Miss Universe 2021, Á hậu Hoàng My bất ngờ gặp lại bạn cũ rất quyền lực - Ảnh 3
Shamcey Supsup giờ là giám đốc quốc gia cho Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

Sau 10 năm, nhan sắc của cả hai vẫn rạng rỡ, xinh đẹp và thêm phần quyến rũ. Cuộc sống công việc của Hoàng My và Shamcey Supsup cũng có nhiều thay đổi. Trong khi Hoàng My chuyên chú vào ngành học làm phim, sản xuất phim và trở thành cố vấn hỗ hợ Kim Duyên đến với hành trình Miss Universe 2021 thì Shamcey Supsup giờ đã là nhân vật quyền lực trong giới sắc đẹp Philippines. Cô là giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines từ năm 2019, chịu trách nhiệm việc tuyển chọn, định hướng và đào tạo các hoa hậu quốc gia đến với đấu trường Miss Universe.

Tháp tùng Kim Duyên đi thi Miss Universe 2021, Á hậu Hoàng My bất ngờ gặp lại bạn cũ rất quyền lực - Ảnh 4
Nhan sắc của hai cô bạn không thay đổi nhiều so với thời gian

Năm nay, Shamcey Supsup sang Israel để đồng hành cùng "gà cưng" Beatrice Gomez - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2021. Trùng hợp thay khi Beatrice Gomez cũng chính là người bạn thân thiết và đối thủ đáng gờm của đại diện Việt Nam, Kim Duyên.

Tháp tùng Kim Duyên đi thi Miss Universe 2021, Á hậu Hoàng My bất ngờ gặp lại bạn cũ rất quyền lực - Ảnh 5
Kim Duyên thân thiết cùng đại diện Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2021
Kim Duyên được 'cưng trọn' xuất hiện 4 lần trong Trailer Miss Universe - Điềm báo đăng quang?

Kim Duyên được 'cưng trọn' xuất hiện 4 lần trong Trailer Miss Universe - Điềm báo đăng quang?

Nhìn cách BTC cho Kim Duyên xuất hiện tận 4 lần, khán giả đang mong chờ chiếc vương miện danh giá?

Xem thêm
Từ khóa:   hoàng my kim duyên hoa hậu hoàn vũ 2021

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?