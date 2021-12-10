Kim Duyên được 'cưng trọn' xuất hiện 4 lần trong Trailer Miss Universe - Điềm báo đăng quang?

Đại diện Việt Nam - Kim Duyên - xuất hiện trong khung hình với tà áo dài truyền thống vô cùng thanh lịch. Tuy nhiên, không chỉ lên sóng 1 lần, người đẹp còn được BTC "cưng trọn" khi xuất hiện tới 4 lần trong trailer ngắn ngủi.

Mới đây, Fanpage chính thức của Miss Universe bất ngờ tung trailer cực hot đêm bán kết. Trong clip 38 giây, 80 đại diện khắp nơi trên thế giới đều được BTC giới thiệu thông qua hình ảnh được quay tại quê nhà.

Xuất hiện tận 4 lần thì 'không phải dạng vừa'

Trước đó, ngày 9/12, trang Missosology tung bảng dự đoán các thí sinh tiềm năng Hoa hậu Hoàn vũ trước thềm bán kết. Mỹ nhân Việt đứng hạng 12, cùng nhóm thí sinh Chile, Mỹ, Nhật Bản.

Các bảng xếp hạng nhan sắc cũng gọi tên Kim Duyên

Người đẹp Tây Ban Nha Sarah Loinaz được Missosology đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu. Cô 23 tuổi, cao 1,78 m, là mẫu thời trang. Cô từng hợp tác với nhiều nhà mốt tại châu Âu như Revlon, Agatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona...

Ngoài ra, một chuyên trang sắc đẹp đến từ Nam Mỹ đã chấm điểm và đưa ra dự đoán về kết quả của vòng thi quan trọng này. Theo đó, họ đánh giá Kim Duyên rất cao về outfit và sự truyền tải với số điểm tuyệt đối. Màn đánh giá này được dân tình chia sẻ rầm rộ trên MXH. Bên cạnh sự mừng rỡ khi đại diện Việt Nam được cộng đồng quốc tế yêu thích thì một bộ phận netizen cho rằng phỏng vấn kín được quyết định bởi BGK và luôn có yếu tố bất ngờ nên đánh giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Khán giả Việt đang khát khao chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới

Sự công nhận và đánh giá của quốc tế trên có thể là động lực tuyệt vời cho người đẹp nhưng kết quả vẫn phụ thuộc vào sự nỗ lực, màn thể hiện của cô trước BGK, đặc biệt là sân khấu bán kết.

Ảnh: Tổng hợp