Kim Duyên chưa 'quậy đục nước' ở Miss Universe đã make up tông 'lạ' nhìn không ra còn lén ăn cả... khô gà

Hậu trường 05/12/2021 06:33

Tone make up của Kim Duyên khiến fan ruột cũng nhận không ra.

Dưới bàn tay của các chuyên gia nước ngoài, Kim Duyên như 'lột xác', khiến nhiều khán giả không thể nhận ra cô. Ngoại hình mới của Kim Duyên nhận được nhiều yêu mến của fan trong nước lẫn quốc tế. 

Trong ngày 2/12, Kim Duyên (hàng trên, trái) cùng nhóm thí sinh với Tây Ban Nha (hàng trên, phải), Bỉ, Ấn Độ, Philippines (hàng dưới, từ trái qua) có buổi chụp ảnh riêng của nhà tài trợ. 

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Kim Duyên chưa 'quậy đục nước' ở Miss Universe đã make up tông 'lạ' nhìn không ra còn lén ăn cả... khô gà - Ảnh 2

Có ai nhận ra Kim Duyên?

Nàng hậu đang hòa mình rất tốt tại cuộc thi năm nay. Cô cho biết: "Năm nay, tổ chức Miss Universe hướng đến thúc đẩy thời trang bền vững nên tôi không mang quá nhiều trang phục cầu kỳ. Thay vào đó, tôi chọn những chiếc váy từng mặc, quan trọng là mình cảm thấy tự tin, thoải mái". Trong ngày lên đường, cô được H'Hen Niê trao bộ hoa tai, nhẫn và cài áo hình pháo hoa. Đây là món quà may mắn Á hậu Lệ Hằng tặng H'Hen Niê khi cô thi ở Miss Universe cách đây ba năm.

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Kim Duyên chưa 'quậy đục nước' ở Miss Universe đã make up tông 'lạ' nhìn không ra còn lén ăn cả... khô gà - Ảnh 4

Kim Duyên được dự đoán làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay

Mới đây, Kim Duyên còn rủ hàng loạt chị em cùng thi Miss Universe với mình về phòng, cùng nhau ăn đêm cho nó... mập. Nhiều fan nhanh chóng đùa rằng có khi đây chính là "chiêu trò" của Kim Duyên để cho ai ăn đêm cũng mau chóng có body "đô con".

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Các nàng hậu thích thú ăn khô gà cùng Kim Duyên

Theo đó, Kim Duyên đã tổ chức livestream ăn đêm ngay trong căn phòng của mình. Cô nàng rủ nhiều đại diện của các nước khác như Nepal, Ấn Độ, Singapore và Philippines vào phòng ăn đêm chung với cô và bạn cùng phòng Úc. Những món ăn vặt nổi tiếng của Việt Nam lần lượt được bày biện ra, trong đó, có món khô gà trứ danh. Có người thậm chí còn ăn hết... gần cả gói, ai cũng vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon. Đồng thời kêu gọi vote cho đại diện Việt Nam! 

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Á hậu Kim Duyên Kim Duyên Miss Universe Hoa hậu Hoàn Vũ

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