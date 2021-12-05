Lén đưa tiền cho Kim Duyên trong WC tại Miss Universe, Hoàng My gây tranh cãi

Hậu trường 05/12/2021 19:13

Hành động của Á hậu Hoàng My dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Người đưa ra quan điểm nên thông cảm, kẻ chỉ trích vì có thể gây ảnh hưởng tới Kim Duyên tại cuộc thi.

Á hậu Kim Duyên hiện đang tham dự một trong đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss Universe 2021 tại Israel. Người đồng hành cùng cô là Á hậu Hoàng My. Được biết Hoàng My đã có nhiều năm sinh sống tại quốc gia này, do đó có thể giúp đỡ, hỗ trợ Kim Duyên nhiều điều khi đặt chân tới xứ người.

Lén đưa tiền cho Kim Duyên trong WC tại Miss Universe, Hoàng My gây tranh cãi - Ảnh 1
Kim Duyên và Hoàng My check-in trên đường phố Israel.

 

Mới đây, một diễn dàn sắc đẹp có bài viết gây tranh cãi liên quan đến Á hậu Hoàng My và Á hậu Kim Duyên. Trước đó, Kim Duyên đã gặp sự cố mất ví, dẫn đến việc cô không còn tiền sinh hoạt trong quá trình dự thi Miss Universe 2021.

Sau khi biết chuyện, Hoàng My đã thu xếp công việc, lén gặp đàn em trong WC hôm 2/12, khi Kim Duyên và các thí sinh khác đang tham gia hoạt động tham quan bảo tàng.

Lén đưa tiền cho Kim Duyên trong WC tại Miss Universe, Hoàng My gây tranh cãi - Ảnh 2
Clip gây tranh cãi của Hoàng My.

 

Chính Hoàng My đã quay lại clip trao tiền cho đàn em, đăng clip trên trang cá nhân. Hành động của Hoàng My ngay lập tức gây tranh cãi. Một số người cho rằng nên thông cảm hơn nữa câu chuyện cũng không có gì đao to búa lớn quá mức.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng Hoàng My giúp đỡ Kim Duyên là đúng nhưng không nên công khai trên mạng vì nếu lan truyền ra quốc tế, đại diện Việt nam sẽ gặp bất lợi. Trong khi Miss Universe luôn đánh giá cao bản lĩnh, sự tự lập của các thí sinh, thay vì để lộ chuyện được "ê-kíp riêng" đi theo "take care".

Lén đưa tiền cho Kim Duyên trong WC tại Miss Universe, Hoàng My gây tranh cãi - Ảnh 3
Bài đăng gây xôn xao mạng xã hội. 
Lén đưa tiền cho Kim Duyên trong WC tại Miss Universe, Hoàng My gây tranh cãi - Ảnh 4
Kim Duyên đang có phong độ ổn định tại cuộc thi. 

 

Chung kết Miss Universe 2021 dự kiến tổ chức vào 12/12 (giờ địa phương, tức sáng 13/12, giờ Việt Nam).

H'Hen Niê lỡ hẹn với Kim Duyên đến Israel để cổ vũ cho đàn em vì lý do này

H'Hen Niê lỡ hẹn với Kim Duyên đến Israel để cổ vũ cho đàn em vì lý do này

Mặc dù đã chuẩn bất tất cả mọi thứ cho chuyến đi nhưng cuối cùng H'Hen Niê đành lỡ hẹn với Kim Duyên vì kế hoạch bị hủy bỏ phút chót.

Xem thêm
Từ khóa:   hoàng my kim duyên hoàng my lén đưa tiền cho kim duyên kim duyên miss universe

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 43 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?