Hành động của Á hậu Hoàng My dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Người đưa ra quan điểm nên thông cảm, kẻ chỉ trích vì có thể gây ảnh hưởng tới Kim Duyên tại cuộc thi.

Á hậu Kim Duyên hiện đang tham dự một trong đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss Universe 2021 tại Israel. Người đồng hành cùng cô là Á hậu Hoàng My. Được biết Hoàng My đã có nhiều năm sinh sống tại quốc gia này, do đó có thể giúp đỡ, hỗ trợ Kim Duyên nhiều điều khi đặt chân tới xứ người.

Kim Duyên và Hoàng My check-in trên đường phố Israel.

Mới đây, một diễn dàn sắc đẹp có bài viết gây tranh cãi liên quan đến Á hậu Hoàng My và Á hậu Kim Duyên. Trước đó, Kim Duyên đã gặp sự cố mất ví, dẫn đến việc cô không còn tiền sinh hoạt trong quá trình dự thi Miss Universe 2021.

Sau khi biết chuyện, Hoàng My đã thu xếp công việc, lén gặp đàn em trong WC hôm 2/12, khi Kim Duyên và các thí sinh khác đang tham gia hoạt động tham quan bảo tàng.

Clip gây tranh cãi của Hoàng My.

Chính Hoàng My đã quay lại clip trao tiền cho đàn em, đăng clip trên trang cá nhân. Hành động của Hoàng My ngay lập tức gây tranh cãi. Một số người cho rằng nên thông cảm hơn nữa câu chuyện cũng không có gì đao to búa lớn quá mức.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng Hoàng My giúp đỡ Kim Duyên là đúng nhưng không nên công khai trên mạng vì nếu lan truyền ra quốc tế, đại diện Việt nam sẽ gặp bất lợi. Trong khi Miss Universe luôn đánh giá cao bản lĩnh, sự tự lập của các thí sinh, thay vì để lộ chuyện được "ê-kíp riêng" đi theo "take care".

Bài đăng gây xôn xao mạng xã hội.

Kim Duyên đang có phong độ ổn định tại cuộc thi.

Chung kết Miss Universe 2021 dự kiến tổ chức vào 12/12 (giờ địa phương, tức sáng 13/12, giờ Việt Nam).

H'Hen Niê lỡ hẹn với Kim Duyên đến Israel để cổ vũ cho đàn em vì lý do này Mặc dù đã chuẩn bất tất cả mọi thứ cho chuyến đi nhưng cuối cùng H'Hen Niê đành lỡ hẹn với Kim Duyên vì kế hoạch bị hủy bỏ phút chót.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/len-dua-tien-cho-kim-duyen-trong-wc-tai-miss-universe-hoang-my-gay-tranh-cai-439997.html